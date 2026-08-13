Declarado un incendio con índice de gravedad 1 en Caboalles de Abajo (León) - JCYL

LEÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 un incendio forestal originado esta tarde en la localidad leonesa de Caboalles de Abajo ante la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

El incendio ha comenzado a las 16.37 horas de este jueves y la causa de su origen está en investigación, según datos de la plataforma Inforcyl.

Hasta 18 medios aéreos y terrestres trabajan en la zona para intentar sofocar las llamas, entre ellos un técnico, cinco agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, dos bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, tres aeronaves y bomberos.