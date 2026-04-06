Declarado un incendio en una vivienda en León con al menos un afectado por inhalación de humo

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

LEÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado en una vivienda de León y al menos se ha solicitado asistencia para una persona afectada por inhalación de humo, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.18 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que comunicaban que había humo negro en un edificio de la calle Pérez Galdós de León.

Así, se ha dado aviso a Policía Local de León, a Policía Nacional y a bomberos de León por comprobación por humo y se ha confirmado que se trata del incendio de una vivienda y, además, durante el transcurso del incidente se solicita asistencia sanitaria para una persona que ha inhalado humo por lo que se traslada aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envía recursos al lugar.