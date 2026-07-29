El incendio de San Cipriano (León) se eleva a IGR 2 y obliga a evacuar Santa María del Condado

SAN CIPRIANO DEL CONDADO (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio declarado esta tarde en la localidad leonesa de San Cipriano del Condado, en el término municipal de Vegas del Condado, que ha obligado a evacuar hacia el polideportivo de Villanueva del Condado la localidad de Santa María del Condado.

El fuego, cuyo origen se investiga, se ha declarado en torno a las 14.38 horas de este miércoles y se ha elevado a IGR 1 a las 16.46 horas, para alcanzar el IGR-2 a las 17.24 horas.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción doce medios, entre los que se encuentran tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, un bulldozer y tres ELIF / BRIF y un medio aéreo.