Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal en Salas de Bureba (Burgos) - JCYL

BURGOS, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado este miércoles Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad de Salas de Bureba (Burgos), según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

El incendio se ha originado a las 15.55 horas de este miércoles y se ha elevado a gravedad 1 a las 17.41 horas por la posibilidad de poder peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas y suponer leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabaja un operativo formado por una veintena de medios aéreos y terrestres, entre ellos un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas, tres autobombas, un bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, tres aeronaves y bomberos.