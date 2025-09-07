Declarado índice de gravedad 1 en un incendio en Santiago de la Valduerna (León) - INFORCYL

LEÓN, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal originado este domingo en la localidad de Santiago de la Valduerna (León), según datos de la plataforma Inforcyl.

El incendio ha comenzado sobre las 15.35 horas y se ha elevado a gravedad 1 a las 16.10 al requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, así como leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

Una veintena de medios aéreos y terrestres participan en las labores de extinción en el lugar, mientras las causas del fuego se investigan.