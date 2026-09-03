Declarado Proyecto Prioritario el plan de Galletas Gullón en Palencia, con inversión de 196,3 millones

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VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado declarar Proyecto Industrial Prioritario el 'Proyecto de inversión en logística y nuevos alimentos homogeneizados y dietéticos en Palencia' de Galletas Gullón, S.A, para el periodo 2026-2030.

La iniciativa contempla una inversión por parte de la empresa de 196,3 millones de euros y permitirá la creación de 140 nuevos empleos directos, además de generar un importante efecto tractor sobre el tejido empresarial de Castilla y León.

El proyecto se articula en dos actuaciones principales. La primera consiste en la construcción de una nueva plataforma logística avanzada y totalmente robotizada en Aguilar de Campoo, junto a las actuales instalaciones de la compañía y próxima a la planta de VIDA.

La plataforma contará con un silo de alto rendimiento de 38 metros de altura, climatizado, seis calles y capacidad para 37.400 palés, además de una zona de muelles. Su puesta en funcionamiento permitirá centralizar los procesos de recepción, almacenamiento y expedición, optimizar los costes logísticos y mejorar los plazos de entrega, apoyando el crecimiento internacional de la compañía.

La segunda actuación contempla la construcción de un nuevo centro productivo en Villamuriel de Cerrato dedicado a la elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y productos dietéticos.

La instalación se configura como una plataforma industrial para las gamas sin gluten, sin lactosa y dietéticas y contará inicialmente con tres líneas de producción, con capacidad para ampliar hasta nueve líneas adicionales. El centro incorporará sistemas de digitalización de la fabricación, trazabilidad integral por lote, control de alérgenos, inspección y control en línea y medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética.

MÁS DE 1.800 PROVEEDORES DE CYL

La inversión tendrá también un efecto tractor sobre la economía de Castilla y León a través de la red de proveedores de la compañía. Galletas Gullón estima que el proyecto contará con más de 1.800 proveedores procedentes de la Comunidad, lo que supondrá la generación de más de 600 empleos indirectos vinculados a empresas suministradoras, transporte de materias primas y productos terminados y otros servicios asociados a la actividad industrial.

Galletas Gullón, fundada en 1892 en Aguilar de Campoo, es una compañía familiar española con más de 130 años de trayectoria y mantiene el cien por cien de su producción en la localidad palentina, desde donde abastece a más de 120 países.

En 2025 alcanzó una facturación cercana a los 750 millones de euros y superó los 2.300 puestos de trabajo. El grupo dispone actualmente de dos instalaciones productivas en Aguilar de Campoo, Gullón y VIDA, con una capacidad industrial conjunta de 360.000 toneladas anuales.

La declaración como Proyecto Industrial Prioritario permitirá declarar de urgencia todas las actuaciones que sean competencia de la Administración de Castilla y León relacionadas con las inversiones previstas, reduciendo a la mitad los plazos legalmente establecidos para su tramitación.

Asimismo, la empresa deberá mantener las inversiones y la actividad en los emplazamientos previstos durante al menos cinco años desde la finalización del proyecto en 2030, así como los objetivos de empleo durante un periodo mínimo de cinco años.