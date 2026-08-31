Declaran apta para el consumo humano el agua en el polígono de Vicolozano (Ávila)

ÁVILA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El agua del polígono industrial de Vicolozano (Ávila) ha sido declarada hoy apta para el consumo humano, una vez superada la incidencia registrada los últimos días y tras los trabajos que se han venido realizando de renovación del agua en la red.

Tras la obtención de resultados favorables en las analíticas realizadas en las últimas 24 horas, se ha comprobado que los niveles de manganeso que superaban días atrás los niveles recomendados se han reducido, recuperando la normalidad en el suministro, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

El Ayuntamiento recuerda que el agua de la zona de Ávila, tanto de la capital como de los barrios anexionados y el polígono industrial de Vicolozano, está sometida a un control sistemático de calidad, en cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto 03/2023 por el que establecen los criterios de calidad del agua de consumo humano.

En los controles realizados, tras realizarse trabajos de purgado y renovación del agua en el conjunto de la red del polígono, se ha confirmado el cumplimiento normativo, por lo que se califica el agua como apta para el consumo humano sin restricciones de uso.