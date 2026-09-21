Declaran nivel 1 en El Raso (Ávila) donde peligran masas arboladas de más de 30 hectáreas

Gráfico elaborado por Inforcyl con datos sobre el incendio en El Raso
Gráfico elaborado por Inforcyl con datos sobre el incendio en El Raso - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 17:14
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ÁVILA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio originado este lunes, 21 de septiembre, en El Raso (Ávila) donde peligran masas arboladas de más de 30 hectáreas, según los primeros datos que aporta el Gobierno autonómico a través de sus canales de difusión.

Esta situación se ha comunicado en torno a las 16.00 horas de este lunes y en las tareas de extinción del fuego, en investigación, trabajan 19 medios entre ellos seis helicópteros.

Inforcyl ha informado de otro incendio con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en Aldeanueva de la Serrezuela, en la provincia de Segovia, en este caso por leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

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