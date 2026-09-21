Declaran nivel 1 en El Raso (Ávila) donde peligran masas arboladas de más de 30 hectáreas

Gráfico elaborado por Inforcyl con datos sobre el incendio en El Raso - JCYL

ÁVILA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio originado este lunes, 21 de septiembre, en El Raso (Ávila) donde peligran masas arboladas de más de 30 hectáreas, según los primeros datos que aporta el Gobierno autonómico a través de sus canales de difusión.

Esta situación se ha comunicado en torno a las 16.00 horas de este lunes y en las tareas de extinción del fuego, en investigación, trabajan 19 medios entre ellos seis helicópteros.

Inforcyl ha informado de otro incendio con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en Aldeanueva de la Serrezuela, en la provincia de Segovia, en este caso por leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.