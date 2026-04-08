La 'Decus Romae' de Segovia organiza su mercado temático con 12 puestos de artesanos locales, rutas y conferencias

La concejal de Turismo, May Escobar, y el presidente de Fecose, Alberto García. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Segovia celebrará la tercera edición de 'Decus Romae' del 17 al 21 de abril, con el Mercado Romano entre el 17 y el 19 y la participación de 12 comerciantes locales, que completarán el programa de rutas y conferencias sobre el legados romano en la ciudad.

Según ha expresado la concejal de Turismo, May Escobar, la participación de artesanos en el Mercado Romanano estará compuesta por primera vez por comperciantes locales, gracias a un protocolo de colaboración firmado entre la Empresa Municipal de Turismo y la Federación de Comerciantes de Segovia (Fecose). El acuerdo supone "un paso adelante en la implicación del tejido comercial local en la dinamización turística de la ciudad", ha afirmado Escobar.

La concejal ha presentado el evento destacando su doble dimensión cultural y económica y ha asegurado que "el legado romano no solo enriquece la oferta cultural y el activo turístico de la ciudad, sino que contribuye a dinamizar la economía local, generando oportunidades y favoreciendo la actividad en distintos sectores". Para la titular de Turismo, un objetivo principal de esta edición es "llevar a los visitantes de la mano de nuestros comerciantes, artesanos y productores, apostando por un modelo de turismo con impacto directo en el comercio de proximidad".

El mercado se instalará en la acera del talud de la calle Padre Claret, con los puestos colocados en hilera, de forma que permitan el paso peatonal sin cerrar el tráfico de vehículos de la calle, que fue la opción que se usó el pasado año, cuando el mercado acogió a casi 100 puestos.

El horario será de 11.00 a 22.00 horas, excepto el domingo, que cerrará a las 21.00 horas. Según ha relatado el presidente de Fecose, Alberto García, "hay un total de 20 puestos disponibles, de los que ya se han confirmado 11, ocupados por participantes segovianos que ofertarán bisutería, cuero, muñecas artesanales, aceites, pastas, quesos, embutidos, miel y otras elaboraciones locales". El coste por parada es de 325 euros e incluye el espacio, luz, seguridad y servicio de mantenimiento.

Alberto García ha valorado el nuevo marco de colaboración y ha reconocido que la participación de los comerciantes locales ha ido creciendo progresivamente hasta que en esta tercera edición "hay gente que no podrá participar y ya se ha comprometido a intentarlo en las siguientes". García ha explicado que el cambio de modelo responde a la necesidad de equilibrar ingresos y gastos para hacer viable el mercado porque "hasta que no se han podido cuadrar esos números, los comerciantes locales no han podido dar ese paso".

La programación no se limita al mercado. Bajo el paraguas de la Fundación de Roma, fecha que se conmemora el 21 de abril, el Ayuntamiento ha diseñado un programa cultural que incluye visitas guiadas los días 18 y 19 de abril a enclaves como el Acueducto y el Desarenador de San Gabriel, así como un paseo arqueológico por la muralla romana de la ciudad y una visita pensada para familias. Las plazas son limitadas.

Los días 20 y 21 de abril, el Museo de Segovia acogerá un ciclo de conferencias que abordará el pasado romano de la ciudad desde distintas perspectivas: arquitectura, urbanismo, derecho romano y vida cotidiana en la Antigüedad, entre otros temas. Escobar ha destacado el carácter "didáctico y formativo" de estas actividades, y ha recordado que durante esos días permanecerán abiertos tanto el propio Museo como el Centro de Interpretación del Acueducto, en la Real Casa de Moneda.

La concejal de Turismo ha adelantado que la fórmula de organización del Mercado Romano será la que se utilice este año para el Mercado Medieval, en el fin de semana de la Reina Isabel (en octubre), y el Mercado de Navidad.