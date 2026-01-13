La defensa de Alberto Esgueva: "Es inocente y se le pide una pena como si hubiera matado a una persona y media"

El abogado de Alberto Esgueva, tercero por la derecha, en pleno informe durante la sesión del juicio por la 'trama eólica' celebrada este martes en la Audiencia de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La defensa del industrial vallisoletano Alberto Esgueva, de San Cayetano Wind, uno de los presuntos mayores beneficiarios económicos de la 'trama eólica' que se investiga en la Audiencia de Valladolid, ha calificado de "exótica" la acusación imputada a su patrocinado por delitos de cohecho y blanqueo de capitales al no considerar probado el origen ilícito de las distintas operaciones mercantiles realizadas por sus empresas y las mobiliarias a título particular, "hechos por los que se le pide una pena como si hubiera matado a una persona y media", ha recriminado en alusión a los doce años de cárcel y los 68 millones de euros a los que se enfrenta.

En el turno de exposición de su informe final, el abogado del citado empresario ha tratado de desmontar los delitos que se imputan a su patrocinado por distintas operaciones en el sector eólico mantenidas a través de sus empresas, San Cayetano Wind y Cronos Global, con Iberdrola y Preneal, respectivamente, por las que obtuvo en 2007 y 2006, por el mismo orden, beneficios de 47,1 millones y 6 millones de euros por la reventa sus acciones a las sociedades con las que se había asociado para la promoción y explotación de molinos de viento en distintas partes de Castilla y León.

El defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha llegado a referirse a su niñez cuando recibió de regalo unos monos y un árbol para aplicar esa situación al presente juicio, en el que, como así ha comparado, "el árbol no aparece por ninguna parte y tan solo hay monos unidos unos a otros por adhesión a los que se han ido enganchando todas las acusaciones", en clara alusión a lo "artificioso" de un proceso carente de pruebas incriminatorias.

Esa ausencia de pruebas es la que, en su opinión, afecta a las referidas operaciones mercantiles realizadas por Alberto Esgueva con Iberdrola y Preneal, fundamentalmente al no haberse acreditado que el dinero movido en esas transacciones fuera ilícito, producto de supuestas dádivas, o tuviera por destino pagar supuestas dádivas por los favores obtenidos de los principales encausados, con el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, a la cabeza. "La totalidad del dinero recibido de Iberdrola se reinvirtió en Polonia. Por ello, si tiene procedencia legal y no va a ningún funcionario, ¿dónde está la cooperación en un delito continuado de cohecho o el blanqueo?", ha preguntado el defensor.

LA CARA DE PÓKER DEL MAGISTRADO PRESIDENTE

La misma tesis la ha aplicado a la fallida promoción inmobiliaria de Alberto Esgueva a través de su sociedad Intercatia y la compañía suiza Nemo Holding en Montealegre de Campos (Valladolid), al préstamo de 420.000 euros recibido por Cronos Global--otra de las sociedades constituida por el acusado--de la referida mercantil del país helvético y la venta a Rafael Delgado de un piso en Comillas y la vivienda en la localidad vallisoletana de Simancas propiedad de su exmujer, también encausada. "Ese delito de cooperación necesaria en el cohecho está construido en el aire, es el primer mono que hay colgado sin rama", ha indicado el defensor en tono irónico, el mismo que en algunas partes de su intervención, incluidos algunos chascarrillos, ha hecho sonreír a las distintas partes personadas en la causa.

De hecho, el propio presidente de la sala le ha hecho un guiño en este sentido: "Le agradezco sus palabras por haber conseguido arrancarnos una sonrisa en este juicio tan serio y tedioso, aunque yo me comprometí hace treinta y cinco años con mi magistrado presidente de esta sala a mantener siempre cara de póker, y es lo que intento cumplir", ha manifestado el magistrado, a quien acto seguido el abogado le ha dado su más sentido "pésame por lo que se le viene encima" cuando tenga que dictar y fundamentar la sentencia en este juicio prolongado por espacio de casi cinco meses.

También ha expuesto su informe la defensa de Francisco Esgueva--le piden seis años y 60 millones--para invocar su inocencia respecto del delito de cooperador en un delito de cohecho tras incidir en que las acusaciones no han probado a lo largo del juicio que el industrial "corrompiera con dádivas a un político, en este caso Rafael Delgado, que es el único que se sienta en el banquillo, y ha precisado que su intervención en el sector eólico se circunscribe únicamente a dos operaciones, la ya citada con Iberdrola y de la que se apartó en 2005, dejando todo el negocio eólico a su hermano Alberto, que recibió la totalidad de los 47 millones con la reventa de acciones a la hidroeléctrica, y la mantenida con Preneal, que reportó a los dos hermanos en 2006 un total de seis millones que se tributaron correctamente ante el fisco.

"En el caso de la operación con Iberdrola, mi cliente no obtuvo beneficio alguno porque el 9 de marzo de 2005 vendió a su hermano todas sus acciones en el sector eólico y se quedó con el negocio de Industrias San Cayetano, dedicada a la transformación de cartón, de ahí que no recibiera un solo euro de Alberto por la venta de acciones en Energía Global Castellana", la sociedad vehículo constituida en 2004 con la hidroeléctrica para la promoción de parques eólicos.

Pero además, el representante legal de Francisco ha rechazado que en Castilla y León se practicara en el ámbito eólico una política distinta a la de otras partes de España y Europa, ya que en todas las comunidades autónomas la clase política decidió que el desarrollo de este sector debía de generar beneficio en el empresariado local y a tal efecto responde la polémica instrucción 2/2004 que a partir de entonces centralizó en manos del viceconsejero, Rafael Delgado, la facultad de autorizar parques eólicos. "Estamos ante un acto administrativo que en el caso de ser ilegal podría haber sido impugnado por las empresas que se consideraron perjudicadas, sin que ninguna lo hiciera", ha concluido.

La jornada la ha cerrado la defensa del también empresario imputado Germán Martín Giraldo, al que se imputa un delito de cooperador necesario en el cohecho y se le piden doce años de cárcel y 14,5 millones de euros en su condición de administrador mancomunado de la empresa Cronos constituida por Alberto Esgueva.

La defensora, en su alocución, ha comenzado mostrando su malestar por no conocer a estas alturas los hechos que se imputan a su cliente y sí únicamente las infracciones, la citada cooperación en el cohecho y el blanqueo de capitales, y ha defendido que Cronos entró en el sector eólico por un "criterio de rentabilidad y oportunidad" y que los más de seis millones obtenidos por la venta de acciones en 2008 y 2010 fueron por necesidades de inversión inmobiliaria en Polonia.

"La sociedad de mi cliente no es una ONG ni una cofradía de pescadores, el objetivo era obtener una rentabilidad económica", ha justificado la letrada, que, con respecto al préstamo en 2014 de 420.000 euros recibido por Cronos de la suiza de Nemo Holding, devuelto un año después, operación de cancelación anticipada para minimizar el pago de intereses. "¿Dónde está la dádiva, dónde está el blanqueo?, es inaudito sostener lo contrario", ha sentenciado la letrada, quien considera que en la presente causa no hay más que "hipótesis y conjeturas pero ninguna certeza".

En este sentido, la defensora ha aprovechado para denunciar públicamente que la filtración y publicación periodística de la inspección tributaria que destapó la supuesta 'trama eólica' "produjo el desprestigio profesional y personal" de su cliente, cuya reputación "quedó triturada", ha reprochado.

El juicio prosigue este miércoles con los respectivos informes de las defensas de la exmujer de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno; el exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo, y el empresario y ex director general de Deportes de la Junta Andrés Martín de Paz.