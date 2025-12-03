La defensa en el caso Esther López, tras la audiencia preliminar: "¡Parece mentira que estemos aquí!"

Una treintena de vecinos de Traspinedo, entre ellos el padre y la hermana de Esther López, durante la concentración de hoy frente al Edificio de los Juzgados de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

"¡Si me permitis una licencia, parece mentira que estemos aquí en una audiencia preliminar por delito de asesinato, cuando además hay indicios escasos que han sido desmontados uno a uno por esta defensa!", es la valoración que ha realizado este miércoles Ana Pérez, una de las representantes legales de Óscar S.M, encausado por la desaparición y muerte de la vecina de Traspinedo Esther López, tras la comparecencia en sede judicial de todas las partes implicadas en esta causa donde las acusaciones pública y las particulares han solicitado la apertura de juicio oral por el procedimiento de jurado popular.

El trámite en el Juzgado de Instrucción número 5, encargado del caso, se ha desarrollado durante poco menos de una hora en el que, como ha explicado la defensora, no ha habido ninguna sorpresa y los acusadores han mantenido los cargos contra el encausado y la solicitud de apertura de juicio oral, postura que contrasta frontalmente con la petición de sobreseimiento reiterada por Ana Pérez y su compañera Loreto Sancho, quienes han explicado que ahora será la jueza instructora la encargada de dictar el auto correspondiente resolviendo no solo esta cuestión sino también si estima la práctica de las pruebas que han vuelto a postular las defensoras y a las que se ha venido oponiendo hasta la fecha.

A este último respecto, Ana Pérez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha defendido la importancia de las pruebas pedidas, frente a la supuesta maniobra dilatoria apuntada por la instructora, tanto las solicitadas antes del inicio del proceso judicial como aquellas a practicar en su transcurso.

"Lo que sí se ha dilatado por espacio de cuatro años es la investigación", ha recriminado la defensora, quien con respecto a las pruebas pedidas ha precisado que algunas no implican dilación alguna, como las fotos originales de la autopsia que tiene la UCO, u otras como la remisión de un oficio sobre un segundo teléfono móvil que tenía Esther "del que no se tienen datos" y otro oficio a la Junta para que determine si el cuerpo de la fallecida presentaba indicios de haber permanecido veintiún días tirado en una cuneta, "una zona plagada de bichos", diligencias todas ellas que, como así han coincidido las dos defensoras, pueden practicarse en escasos días.

La comparecencia de las dos letradas antes los medios, una vez concluida la audiencia preliminar, se ha visto acompañada de la concentración de una treintena de personas, entre vecinos y familiares de la víctima, como su padre y su hermana, en la que los allí concentrados han coreado gritos "basta ya, justicia para Esther" y "asesino", circunstancia que ha llevado a las primeras ha manifestar su malestar por la situación de "presión, insultos, amenazas, injurias y el acoso" que viene sufriendo su cliente a lo largo de los últimos cuatro años.

LAS "INCONGRUENCIAS" DE LA UCO

Antes de concluir su atención a los periodistas, las defensoras han mostrado también su estupor por una serie de "incongruencias" de la propia OCU por atribuir a su patrocinado el borrado intencionado de los datos de la centralita de su vehículo, el Volkswagen T-Roc, con el que, presuntamente, atropelló de forma intencionada a la víctima la noche de autos. "Por un lado dicen que los borró él y por otro que para hacerlo se necesita de un especialista", ha recriminado Loreto Sancho.

En el caso de que la jueza acuerde la apertura de juicio oral, como así ocurrirá, tan solo quedará determinar la fecha del mismo, ya que todas las partes ya han presentado sus respectivos escritos de calificación. Así, Fiscalía de Valladolid pedirá una condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato para Óscar S.M, el hombre al que se acusa de la muerte en enero de 2022 de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.

El posicionamiento de la acusación pública fue el último en conocerse, después de que las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, presentaran sus escritos en los que consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.

En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se tipifican también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide dieciocho años de cárcel y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Al igual que los otros dos escritos de la acusación particular, la fiscal se remonta a la noche del 12 de enero de 2022 cuando Esther López y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, recorrieron distintos establecimientos hosteleros, el último el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último.

Ester manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas y e Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo.

Una vez allí, siempre a juicio de la acusadora pública, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar. El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y a una velocidad de unos 40 Km/h la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo. Sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar y que el mismo se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo.

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió numerosas lesiones que especifica en su escrito de calificación provisional, si bien advierte de que ninguna de dichas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

LA DEJÓ AGONIZAR

Ester estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantiene la Fiscal Jefa, quien acusad a Óscar de que, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Ester López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluye.