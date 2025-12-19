Defensa firma con Nammo Palencia un contrato por 119 millones para la adquisión de munición

PALENCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha visitado hoy la fábrica de Nammo Palencia con motivo de la firma del Acuerdo Marco, por importe de 119 millones de euros, para la adquisición de munición del calibre 12,70 x 99 milímetros.

Valcarce, acompañada por alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto, así como por representantes institucionales y de la empresa, ha presidido la formalización de este acuerdo que "permitirá al Ministerio de Defensa disponer de una capacidad sostenida y fiable de suministro de munición de este calibre, esencial para diversos sistemas de armas", ha afirmado.

Se trata de un acuerdo de primer nivel, de continuidad y con proyección de futuro para una localidad y una provincia como Palencia, dado que, en paralelo a la producción, se establece un compromiso de inversión industrial de más de 21 millones, destinados a la modernización de instalaciones y, en particular, al despliegue de una nueva línea de fabricación de vainas del calibre 12,70 milímetros, lo que permitirá incrementar las capacidades productivas actuales, asegurar el cumplimiento de los compromisos de aprovisionamiento y generar también empleo auxiliar.

La fábrica palentina ha experimentado en los últimos años una profunda transformación, con la generación más de 300 empleos, entre directos e indirectos, con inversiones superiores a los 25 millones de euros y una actividad centrada en el ámbito de la Defensa.

Durante su visita a las instalaciones, la secretaria de Estado ha recibido una actualización de los planes de desarrollo, a corto y medio plazo, así como de la producción. Valcarce ha incidido en que "se apoya en una cadena con origen en países de la Unión Europea y de la OTAN, lo que contribuye a minimizar riesgos y reforzar la seguridad de suministro".

Nammo Palencia es actualmente la única empresa en España con capacidad de fabricación de munición de este calibre, lo que la convierte en un actor clave para la soberanía industrial y la autonomía estratégica en materia de Defensa.

El Acuerdo Marco, que tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de dos adicionales, con un valor estimado de 119 millones de euros, ha sido adjudicado a Nammo Palencia S.L.U. para los cinco lotes del expediente.