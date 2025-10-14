La defensa de Óscar solicita el sobreseimiento de la causa contra su patrocinado por el caso Esther López

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Óscar S.M, el hombre que figura como acusado por el asesinado de la vecina de Traspinedo (Valladolid) Esther López de la Rosa, ha adelantado que solicitará, de nuevo, el sobreseimiento de la causa con respecto a su defendido, y lo hace "con el pleno convencimiento de la inocencia" de su cliente, puesto que, tras casi cuatro largos años de causa, sostiene que no existen indicios razonables para que se le puede acusar de haber participado en los hechos que se le imputan.

Y es que, las letradas de la defensa, a través de un comunicado recogido por Europa Press, entienden que un caso tan mediático, en el que tantos dispositivos se desplegaron para encontrar a la desaparecida y en el que tantas diligencias de investigación se llevaron a cabo, "no podía quedarse sin resolver; era necesario buscar un responsable, centrándose a partir de ese momento en intentar culpar a la última persona que reconoció haber visto con vida a Esther, pese a que éste sea el único de los investigados que carece de antecedentes penales y policiales, y a pesar de que no se haya podido dilucidar (porque no lo hay) que móvil tendría Óscar para querer la muerte de la joven".

Con tal objetivo, y, como así continúan las defensoras, porque no existen indicios suficientes frente a Óscar, se ha utilizado a los medios de comunicación y se ha sacado todo el proceso de investigación a la calle para condicionar y convencer a la opinión pública de que Óscar es el culpable, "vulnerándose flagrantemente su presunción de inocencia, y causándole enormes daños morales, tanto a él, como a su familia".

No obstante, se muestran convencidas de que si la causa no hubiere tomado la envergadura mediática que ha obtenido, Óscar hubiera estado fuera del foco acusador desde hace bastante tiempo, "y así lo han demostrado tanto las diligencias propuestas por esta parte, como las propias incoadas por la UCO, que, pese a su gran empeño, han sido claramente infructuosas para crear indicios ciertos frente a éste".

Y es que a la defensa le sorprende cómo puede mantenerse la acusación frente a su patrocinado cuando se presenta como causa de la muerte un atropello efectuado con el vehículo de Óscar, vehículo que, tal y como acreditó la UCO, no presenta daño alguno compatible con un atropello. A este respecto, las letradas de la defensa recuerdan que la opinión pública pudo comprobar con el vídeo grabado por la prensa del traslado del vehículo de Óscar por la Guardia Civil para su segunda inspección, que el mismo no tenía daño alguno.

Así mismo, califican de curioso cómo en el vehículo, presunta arma homicida, no aparezcan vestigios de la víctima. También lo es, a su juicio, que en el cuerpo de Esther no se halle resto alguno del T-ROC. "Sorprende, que en el pantalón de Esther se encontraran restos de pintura plástica de color azul, utilizada en vehículos, que una vez comprobado que no coincidían con el coche de Óscar, dejaron de tener interés para la investigación puesto que nada más se comprobó al respecto".

Pero ven más inverosímil aún que el atropello se produzca en la calle Dos. "Los investigadores nos quieren hacer creer que Esther, que conocía perfectamente la zona, quiera salir de la urbanización 'El Romeral' y se meta por una calle sin salida. No obstante, es menos creíble aún que Óscar, en plena noche, sin saber dónde estaba Esther, pero que presuntamente estaba huyendo de él, decida buscarla con su coche en esa misma calle sin salida, calle en la que, por cierto, se encontraba pernoctando un vecino la noche del suceso, y manifestó no haber visto nada ni haber escuchado ruido alguno".

SIN MÓVIL

Lo cierto es que a día de hoy, siempre según la postura de las defensoras, nadie ha sabido dar una explicación del motivo o móvil por el que Óscar tuviera intención de causar daño alguno y mucho menos causar la muerte a Esther, puesto que a pesar de que la Guardia Civil "quiso introducir una presunta agresión previa", tal afirmación fue absolutamente descartada por los forenses, quienes negaron la existencia de agresión física o sexual alguna en el cuerpo de la víctima.

"Ninguna relación de pareja ni íntima había, ni había habido entre ellos. Ninguna discusión en el día o días previos a su desaparición. Se trataba de un amigo de la familia, en concreto de la hermana de la víctima. Se nos presentó, de forma sorpresiva, un cambio de criterio respecto a la localización del cuerpo, pasando de ser imposible que el cuerpo hubiera estado desde su desaparición hasta su hallazgo en la cuneta donde fue encontrada, a concluir lo contrario, sin tener en cuenta que esa cuneta había sido transitada, revisada y batida por innumerables voluntarios, vecinos de la localidad, amigos, familia, viandantes miembros de protección civil, perros, helicópteros, motos etc", critican las defensoras.

Sobre esa cuneta, denuncian que se intenta confundir a la opinión pública diciendo que tenía cuatro metros de profundidad y era imposible ver el cuerpo, cuando es un dato objetivo que la propia UCO recoge en su informe de levantamiento de cadáver, que la cuneta tan sólo tenía un metro de profundidad, y como declaran los testigos y conoce cualquier persona que haya pasado por allí, era imposible que hubiera estado allí y nadie le hubiera visto; "más si si se tiene en cuenta que la localiza una persona que no conoce la zona en escasos 40 minutos de iniciar la búsqueda".

"Y necesariamente tienen que mantener que el cuerpo llevaba allí 21 días porque de no ser así, Óscar no pudo intervenir en los hechos ya que su vehículo ya había sido inspeccionado y estaba balizado, y por tanto localizado", advierte la representación local del encausado, que también muestra su malestar respecto del borrado de la centralita del coche de Óscar que se le intenta imputar, como si con ello hubiera querido eliminar algún vestigio. "Pero no se dice que el borrado se produjo cuando el vehículo tenía 29 km, es decir cuando adquirió el vehículo en renting. Todo ello por no aceptar que Óscar no ha tenido nada que ver en la desaparición y posterior muerte de Esther, y que a día de hoy, no conocemos que ocurrió a partir de las 3 horas de la noche del 12 de enero de 2022", lamentan.

Recuerdan que pesar del tiempo que ha durado esta instrucción, sólo se ha investigado a una persona, existiendo otras posibles líneas de investigación respecto a hechos que pudieran tener relación con lo sucedidos en fechas próximas a la desaparición de Esther, como por ejemplo la paliza que dos testigos refirieron que sufrió la víctima días previos a su desaparición o que se les haya denegado tener acceso a las llamadas y/o mensajes del teléfono de Esther en fechas previas a su desaparición; o el acceso a contenido de otro terminal que tenía la joven; o la investigación de las personas con las que Esther mantenía relación en fechas próximas a su desaparición.

"Ha dado igual el proceso de instrucción porque da la sensación de que se necesitaba un asesinato y un culpable a toda costa. Se ha llevado todo el desarrollo de la investigación a la calle para convencer a la opinión pública de que Óscar es un asesino, pero pruebas de ello, no hay ninguna, sino al contrario, los resultados de los informes realizados por la defensa contradicen absolutamente las conclusiones del informe final sobre el relato de hechos; y no sólo eso, sino que las conclusiones finales son totalmente incoherentes con las investigaciones realizadas", lamentan las defensoras, quien pese a ello confían en que, "a pesar de que Óscar va a tener que pasar por un juicio al que nunca tenía que haber llegado como acusado, los miembros de jurado puedan valorar con objetividad e imparcialidad las pruebas existentes en esta larga investigación".