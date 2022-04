Defensa Valle Esgueva alegará contra dos líneas de "alta tensión" que atravesarán la provincia de Valladolid

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Vecinal en Defensa del Valle Esgueva ha avisado de que presentará alegaciones al proyecto de creación de dos líneas aéreas de interconexión de 40 kilómetros que atravesarán la provincia de Valladolid para evacuar la producción de dos plantas fotovoltaicas del término municipal de la capital.

La portavoz de la asociación, Helena Sánchez Reyes, ha explicado a Europa Press que hasta el miércoles no se conocía el proyecto y tendrán que estudiar "con calma" las alegaciones que se propondrán, pero asegura que el planteamiento del proyecto, "que no va a ser el primero en la zona", puesto que "es una barbaridad" en un entorno protegido paisajísticamete y "altamente sensible", ya que se encuentra un nido de águila imperial, especie en peligro de extinción.

"Pretenden poner estas torres a solo 100 metros de las viviendas de Renedo, con las molestias que supondrá para los vecinos por los zumbidos y el considerable deterioro paisajístico en una zona protegida", ha apostillado.

Preguntada por la viabilidad de que se realizaran las conexiones bajo tierra, Sánchez Reyes ha señalado que "saldría mucho más caro y eso no interesa a las empresas privadas" y se ha preguntado "cuánto dinero ganarán estas para compensar el gasto de crearlo", ya que va a atravesar el Pisuerga, el Duero y el Esgueva". "No hay una planificación respecto al tema, cada empresa hace un poco lo que quiere y esto va a traer un gran impacto a la región, que va a perder sus características históricas, agropecuarios y representativas protegidas", ha concluido.

Las líneas afectarán a los términos municipales de Valladolid, Fuensaldaña, Mucientes, Santovenia de Pisuerga, Cistérniga, Laguna de Duero, Tudela de Duero, Boecillo y Aldeamayor de San Martín, en la provincia de Valladolid.

La organización vecinal ha alertado en su perfil de Twitter que se trata de dos líneas "de alta tensión" para evacuar la producción de las plantas 'Valle I' y 'Valle II', situadas en el término de Valladolid, suponen un "despropósito", ya que son torres de 220 kV y 54 metros de altura a "apenas 30 metros" de las viviendas de la urbanización Puerta de Casasola en Renedo.

La línea proyectada pretende rodear gran parte de Valladolid para conectar con la SET de Renedo donde evacuaría la energía de una de las plantas, para después continuar hasta el SET Arroyadas de Boecillo.

"LA UNIÓN HACE LA FUERZA"

La plataforma ha recordado que la "unión hace la fuerza", como en el caso de la recogida de firmas del pasado mes de agosto para impulsar la petición popular que dirigió al Ayuntamiento de Renedo, sobre un proyecto que plantea seis emplazamientos de energía solar fotovoltaica en diferentes fases, cuatro de ellos en tramitación, uno en ejecución y el sexto "ya es una realidad".

El proyecto, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, se encuentra en fase de información pública para solicitar la Autorización Administrativa Previa, la Autorización Administrativa de Construcción y la Declaración de Impacto Ambiental para las LAT que evacuarán las Plantas Solares Fotovoltaicas 'Valle 1' de 108,9 MW de potencia instalada y 'Valle 2', de 108,9 MW de potencia instalada.

Los proyectos y el estudio de impacto ambiental, según el BOE, podrán ser examinados en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, así como en la web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, a los efectos de que puedan formularse ante dicho órgano las alegaciones y observaciones que se consideren oportunas, en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio.