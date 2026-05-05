Defensor del Paciente pide investigar la muerte de una mujer en el Hospital del Bierzo por un choque anafiláctico

Archivo - Carmen Flores, presidenta de la asociación. - DEFENSOR DEL PACIENTE. - Archivo

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que actúe de oficio e investigue las circunstancias del fallecimiento de una mujer en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada, tras sufrir presuntamente un choque anafiláctico por amoxicilina.

La presidenta de la organización, Carmen Flores, tal y como informa a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha remitido un escrito al Ministerio Público en el que denuncia una posible negligencia médica penal, al haberse suministrado un fármaco al que la paciente era alérgica a pesar de las advertencias previas de la familia.

Según ha detallado la asociación a través del relato del marido de la fallecida, la paciente ingresó el pasado 28 de abril para ser intervenida de una infección en un glúteo. Antes de iniciar el tratamiento, los familiares han asegurado que informaron explícitamente al personal sanitario sobre la alergia de la mujer a la amoxicilina, detectada hace 20 años. Pese a ello, la paciente ha fallecido tras entrar en parada cardiorrespiratoria a los pocos segundos de habérsele conectado un gotero con el citado medicamento.

El Defensor del Paciente ha fundamentado su petición en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha invocado el artículo 142 del Código Penal, relativo al homicidio por imprudencia grave. Flores ha subrayado que el apartado de alergias es un contenido esencial de la historia clínica y que no consultarla antes de prescribir vulnera la legalidad vigente. En este sentido, ha insistido en que se trata de un caso tan doloroso como evitable que requiere la depuración de responsabilidades.

La familia ha denunciado asimismo que el centro hospitalario ha intentado ocultar la gravedad del error mediante un "montaje" en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), manteniendo el cuerpo de la mujer conectado a sistemas de soporte vital hasta el día 29 de abril. El marido de la víctima ha manifestado su convencimiento de que la paciente ya se encontraba muerta desde la tarde anterior y que la asistencia mecánica solo pretendía disimular la reacción alérgica sufrida tras la administración del componente farmacológico.

Finalmente, la organización ha recalcado que los profesionales sanitarios tienen la obligación de obtener los datos necesarios para garantizar la seguridad del paciente. El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía acciones contundentes por humanidad y respeto a la ley, con el objetivo de que no se repitan hechos similares.

La denuncia resalta que la mujer tenía antecedentes de patologías cardíacas graves, lo que hacía aún más crítico el control de la medicación suministrada durante su estancia hospitalaria.