Demetrio Madrid duda del mensaje de estabilidad de Mañueco: "No veo la unidad por ningún sitio"

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, ha cuestionado el mensaje de unidad y estabilidad lanzado por el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al asegurar que no lo percibe "por ningún sitio".

En declaraciones a los medios en el marco del acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025, celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes como antesala al Día de la Comunidad, ha asegurado que lo que han hecho es "pegar un proyecto con otro", en una posible referencia al acuerdo de PP y Vox.

"No sabemos qué va a salir de ahí y desde luego la experiencia anterior no nos facilita que las cosas vayan a ir mejor. Yo sí quiero que vayan mejor, pero desde luego en este momento los comienzos y el itinerario seguido hasta ahora no son muy prometedores", ha analizado el expresidente de la Junta.

También ha recordado cómo José María Aznar, durante su etapa al frente del Gobierno autonómico, "intentó en vano quitar la fiesta de Villalar", e incluso la entrega de los premios unos años se hacía en el mismo momento que estaba en la campa el pueblo para "contrarrestar".