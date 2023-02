Demetrio Madrid ve un "retroceso" en el autogobierno y una "desvinculación" al proyecto de CyL

Al expresidente le "pesa enormemente" que los ciudadanos no "terminen de comulgar" con el proyecto "soñado" y se "marchen" de la Comunidad



VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer presidente autonómico de Castilla y León e impulsor del Estatuto de Autonomía que el próximo 25 de febrero cumplirá 40 años, Demetrio Madrid, ha considerado que existe un "retroceso" en el autogobierno tras 40 años de autonomía, al tiempo que ha defendido que existe una clara "desvinculación" de los ciudadanos con el proyecto autonómico.

Días antes de que se cumpla este efeméride Madrid ha reflexionado en declaraciones a Europa Press sobre lo vivido en torno a la constitución de lo que hoy es Castilla y León. "En Castilla y León decidimos lo que es hoy Castilla y León, la Constitución nos marcaba el camino para llegar a esto", ha defendido el expresidente.

Madrid recuerda como aquel 25 de febrero de 1983, día en el que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León --la última de las autonomías en dar este paso-- fue un "acontecimiento" para "todo el Estado español" con la Constitución como base y la decisión de los ayuntamientos que, como ha explicado, fueron los que adoptaron la última decisión tras una primera propuesta de diputados y senadores.

El primer presidente autonómico de la Comunidad ha recordado cómo inicialmente se pretendía que Cantabria y La Rioja se adhirieran a la Comunidad, propuesta fallida. "Estábamos construyendo el Estado democrático", ha rememorado, tras lo que ha alabado el diálogo como base de aquel proceso con la única dificultad con "la derecha", entonces Alianza Popular, que, como ha explicado, "defendía que Castilla y León fuera una mancomunidad de diputaciones".

Madrid ha destacado que el Estatuto logró de una forma "amable" un "gran avance" democrático que consiguió que los ciudadanos "tengan cerca" a sus dirigentes y éstos, a su vez, conozcan también en profundidad cuáles son los problemas para la búsqueda de soluciones.

"Desde el punto de vista democrático el Estado de las autonomías permite el desarrollo cercano para solucionar grandes y pequeños problemas con el fin de llegar a la gente más necesitada servicios los servicios públicos", ha defendido el expresidente, quien ha citado algunas competencias autonómicas como al Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Agricultura.

Al rememorar la voluntad de diálogo que centró todo aquel proceso pese a que las propuestas de la izquierda y la derecha eran "como el agua y el aceite", Madrid ha señalado que ahora "con el ruido que hay" es muy "difícil" avanzar en cualquier acuerdo "por pequeño que sea". Así, ha lamentado que organizaciones que no creen en el estado autonómico como Vox hayan entrado en el Gobierno autonómico y presidan las Cortes, algo que, a su juicio, es un "despropósito" y genera un "retroceso" en la capacidad de autogobierno, lo que "limita un mayor desarrollo institucional".

Para Madrid la presencia de Vox en el Gobierno y en la dirección de las Cortes de Castilla y León es una "gran paradoja", que, además, tiene consecuencias "muy negativas" para el avance de la Comunidad. "Si retrocedemos le estamos dando ventajas a otros territorios y, sobre todo, a otros ciudadanos", ha defendido Madrid.

"No quiero exagerar pero todo el mundo empieza a ver esto como un despróposito, hay un retroceso en vez de un avance hacia más capacidad de autogobierno, mayor desarrollo institucional, es un mandato Constitucional y se ha parado en seco", ha señalado.

Para Demetrio Madrid existe otro reto importante dentro de la autonomía, ya que "los propios ciudadanos no termina de vincularse plenamente al proyecto democrático y al proyecto de Comunidad". "Hay como una desvinculación en vez de un avance en una conciencia más autonómica".

"Los ciudadanos no terminan de comulgar con el proyecto que habíamos pensado y habíamos soñado y se nota, se marcha la gente, faltan de oportunidades, no hay un reclamo, eso me pesa enormemente porque nos afecta a todos", ha defendido.

Por último, el expresidente de la Junta ha insistido en la necesidad de desarrollar el Estatuto con el fin de "mejorar" las condiciones "sociales, culturales" o incluso ahondar en el desarrollo "tecnológico" para hace de Castilla y León una Comunidad "más avanzada".

"El papel lo aguanta todo, pero lo que hay que hacer es desarrollar el texto", ha concluido.