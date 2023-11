Denunciado un joven en Ávila por conducir ebrio, sin carné ni seguro y tener un accidente de tráfico

ÁVILA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ávila ha denunciado a un joven de 22 años tras tener un accidente de tráfico y comprobar que no solo conducía ebrio, sino que también carecía de carné de conducir válido y de seguro de vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre a las 06.00 horas del pasado día 29 de octubre, cuando los agentes se personaron en un accidente ocurrido en la carretera de Burgohondo de la capital abulense, según informan fuentes municipales.

Al llegar, pudieron comprobar que el conductor "presentaba síntomas y un comportamiento que permitían razonablemente presumir que había conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas", por lo que se le requirió para someterse a las pruebas pertinentes, que arrojaron una tasa de "alcohol, altamente positiva".

Tras esto se instruyó el correspondiente atestado por un posible delito contra la seguridad vial. Fue al requerir al conductor la documentación oportuna cuando los agentes constataron que el vehículo no contaba con un contrato de seguro de responsabilidad civil, además de carecer de la autorización para conducir, al "no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España, pues no había realizado el curso de reeducación vial tras una suspensión temporal del Juzgado de lo Penal de Segovia".

El joven de 22 años, vecino de la localidad Segoviana de Ituero y Lama, fue denunciado por estos hechos y su vehículo fue inmovilizado.