Denunciado por maltrato animal a cinco perros que convivían en un camión entre excrementos y sin agua ni vacunas

Un guardia civil atiende a unos de los perros que estaban encerrados en la caja del camión del denunciado por maltrato animal en Merindad de Valdeporres - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a denunciado a un varón de 37 años de edad como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico sobre cinco perros de su propiedad que tenía encerrados en la caja de un camión en un terreno público, entre excrementos, sin agua ni comida adecuada y faltos de vacunación, todo ello en un paraje de Merindad de Valdeporres, al norte de la provincia de Burgos.

Como resultado de la colaboración ciudadana que anónimamente comunicó el estado en el que se encontraban los animales, los agentes acudieron al lugar en el que se encontraban los perros, en la mencionada caja que estaba colocada en un terreno público y que se utilizaba como estancia para cobijar a los canes.

Así, se identificó al propietario y, en su presencia, se giró una inspección al chenil improvisado para garantizar que se cumplía con la normativa legal y la animal, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

En la inspección, se comprobó que en la caja convivían encerrados cinco perros, con claras evidencias de abandono en sus cuidados y atenciones higiénico sanitarias, en un ambiente irrespirable por el fuerte olor de sus propios excrementos acumulados, heces y orina, que se encontraban mezclados con una deficiente e insana comida, al parecer sebo, además de sin agua.

Cuatro de los ejemplares poseían microchip identificativo y un quinto, un cachorro de siete meses, carecía de él y, además, presentaba extrema delgadez --posible caquexia-- y lesiones cutáneas como resultado de la prominencia de su propia estructura ósea.

Además, las pesquisas practicadas en la base autorizada del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SiaCyL) permitieron conocer que cuatro de los canes tenían caducada su vacuna antirrábica.

Con la colaboración de veterinarios del Servicio comarcal de la Junta se inspeccionó por segunda vez el lugar y se comprobó que los animales habían sido trasladados a otra ubicación y que disponían de comida pero que carecían, de nuevo, de agua.

Posteriormente, en una tercera comprobación días más tarde, se verificó que los canes tenían aporte de agua y comida a discreción y que se había actualizado la pauta de vacunación y desparasitación interna y externa, si bien se ratificó la falta de cuidados y tratamientos veterinarios en el cachorro, ya que perduraban las heridas que exhibía en la primera inspección.

Por todo ello se han instruido diligencias, por delito de maltrato animal que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Villarcayo, y paralelamente se han confeccionado actas denuncias remitidas a la Junta de Castilla y León.