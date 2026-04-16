Denunciado un turista portugués por pilotar dos drones a la vez durante una procesión en Ávila

Archivo - Imagen de un dron - GOVERN D'ANDORRA - Archivo

ÁVILA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ávila ha denunciado y propuesto para sanción a un ciudadano portugués por pilotar dos drones de forma simultánea durante la celebración de la procesión de La Esperanza en la ciudad de Ávila.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 30 de marzo durante el desarrollo de la citada procesión, cuando se detectó el vuelo de un dron en las inmediaciones de la Plaza de Concepción Arenal, donde en ese momento se encontraba una importante concentración de personas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Ante la posible realización de un vuelo no autorizado, se comisionó a un indicativo policial para verificar la situación. Los agentes localizaron al piloto en una zona alejada del lugar donde se detectaba el vuelo de los UAS (aeronaves no tripuladas), concretamente en las inmediaciones del monumento de los Cuatro Postes, y se procedió a su identificación una vez que ambos drones habían sido aterrizados.

DOS DRONES Y UN ÚNICO PILOTO

La sorpresa de los agentes fue notable al comprobar que un único piloto operaba dos drones simultáneamente. Tras comprobar los datos de vuelo de las aeronaves, los agentes detectaron diversas posibles infracciones a la normativa vigente como el vuelo a una altura superior a los 120 metros permitidos, alcanzar una altitud máxima de 205 metros, operación fuera del alcance visual del piloto y vuelo en entorno urbano y sobre aglomeración de personas sin las autorizaciones correspondientes.

Otras posibles infracciones son la fFalta de comunicación previa al Ministerio del Interior, requisito obligatorio cuando se realizan operaciones de drones en determinadas zonas y eventos y sobrevuelo de edificios sin la autorización correspondiente.

Estas infracciones podrían constituir infracciones graves tanto de la Ley de Seguridad Ciudadana como de la Ley de Seguridad Aérea, lo que podría conllevar importantes sanciones económicas.

La Policía Nacional ha recordado que "el uso de drones en espacios públicos no es un juego" y ha insistido en la necesidad de cumplir estrictamente la normativa vigente para evitar situaciones de riesgo, especialmente en eventos con gran afluencia de público.

La Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional ha señalado que, además de las reglas generales de operación, existen limitaciones y requisitos específicos en función del lugar donde se pretenda volar.

Para ello, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) facilita información actualizada a través de la web y la aplicación Enaire Drones, han apuntado las mismas fuente, que han recordado que es responsabilidad del operador y del piloto verificar previamente las condiciones del espacio aéreo y obtener las autorizaciones necesarias antes de realizar cualquier operación.