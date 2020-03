Denunciado en Valladolid por circular en un vehículo sin justificación y sin haber obtenido nunca el carnet

VALLADOLID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha levantado acta a un varón por circular en un vehículo por la vía pública sin justificación alguna y acompañado por otra persona y también ha sido denunciado por no haber obtenido nunca el permiso de conducción, no contar con seguro del vehículo y no tenerle inscrito a su nombre.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press, agentes del cuerpo observaron en la tarde de este lunes a un vehículo que circulaba por un polígono industrial de la ciudad y le dieron el alto para comprobar si tenía justificación para estar en la vía pública.

Cuando los agentes se disponían a levantar acta por incumplimiento del Estado de Alarma a los dos ocupantes que viajaban en el turismo, comprobaron también que el conductor nunca había obtenido el carnet, tampoco tenía seguro de circulación y no había inscrito el vehículo a su nombre.

Por ello, además de las dos actas por incumplimiento de las medidas del Estado de Alarma, se han remitido diligencias al Juzgado de Guardia por un presunto delito contra la Seguridad Vial por circular sin carnet de conducir, y se han tramitado otras dos denuncias por carecer de seguro y por no tener el vehículo inscrito a su nombre.

Además, en el registro que se practicó al turismo, se intervinieron herramientas como martillo, destornillador y alicate.