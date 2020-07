Denunciados dos bares de Valladolid, uno por incumplir las medidas de seguridad y otro por permitir fumar

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han denunciado en la madrugada de este viernes a dos establecimientos hosteleros de Valladolid, uno en la zona centro por no cumplir las medidas de seguridad establecidas para la prevención del COVID-19 y otro, en el barrio de Huerta del Rey, por permitir que tres clientes fumaran en su interior.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, estas actuaciones se llevaron a cabo en la madrugada de este viernes, 24 horas después de las denuncias que se levantaron en un bar del barrio de La Victoria por diversos incumplimientos de las medidas de seguridad.

En el caso de este viernes, en el bar situado en la zona centro, en torno a las 2.30 horas, agentes de la Policía Municipal observaron que los clientes se encontraban en el interior "en cualquier parte del local", cuando la orden de la Junta de Castilla y León que regula estas cuestiones establece que en los establecimientos hosteleros solo se puede estar o en la barra o en una mesa.

Además, los clientes no portaban mascarillas, no se respetaban las distancias de seguridad interpersonal y el establecimiento no tenía a un trabajador encargado de ubicar a los clientes para mantener distancias, ni para que utilizaran los aseos de manera individual.

Así, se ha levantado acta denuncia por no adoptar medidas de vigilancia y control y se ha dado traslado de la misa a la Junta de Castilla y León, que es de quien depende la orden que regula la actividad de la hostelería en la 'nueva normalidad'.

En el caso del bar de Huerta del Rey, se recibió una llamada de una persona que advertía de que varios clientes se fumaban en su interior, actividad prohibida por ley desde hace años.

Los agentes acudieron al establecimiento y comprobaron que tres clientes estaban fumando, por lo que fueron denunciado tanto ellos tres, por infracción leve de la Ley 'Antitabaco', como el titular del establecimiento, en su caso por infracción grave.