Denuncian el cambio de género para eludir al Juzgado de Violencia tras agredir a su exmujer

VALLADOLID, 26 Nov.

La representación legal de una mujer presuntamente víctima de una agresión a manos de su exmarido ha solicitado la inhibición en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer al considerar que es el competente para enjuiciar unos hechos que, sin embargo, se tramitan actualmente en un juzgado de instrucción como violencia doméstica debido a que el presunto agresor ha alegado su cambio de género

La mujer supuestamente agredida y su actual pareja presentaron denuncia el 26 de octubre de 2025 ante la Guardia Civil contra su excónyuge por lesiones y vejaciones, hechos que llevaron al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid a incoar diligencias previas, si bien al tratarse de una agresión realizada en el ámbito de la violencia de género, el citado órgano acordó inhibirse en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1.

No obstante, con fecha 31 de octubre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, a través de un auto, rechazó la inhibición debido a que el denunciado había aportado pruebas acreditativas de haberse cambiado al género femenino en el registro, de tal forma que los hechos no eran considerados competencia de violencia de género, según este caso al que ha tenido acceso Europa Press.

Pues bien, el despacho de abogados Tresierra y Asociados, que representa los intereses de los presuntamente agredidos, asegura tener pruebas de que el cambio de género del denunciado, que pese a ello sigue siendo un hombre, "no responde a una verdadera situación de disforia de género ni a la vivencia real de la identidad de género, sino que constituye un ardid orientado exclusivamente a eludir la persecución por un delito en el ámbito de la violencia de género, procurando que el procedimiento se tramite fuera del cauce de la jurisdicción específica y evitando las consecuencias jurídicas previstas para tales conductas. En definitiva, se trata de un fraude de ley".

SIGUE SIENDO VARÓN

De hecho, el abogado de la exmujer asegura haber aportado en el procedimiento pruebas contundentes de que el denunciado se ha limitado a cursar su solicitud de cambio de sexo en el Registro Civil para evitar así ser juzgado por violencia de género, como así demostraría el hecho de que, a todos los efectos, sigue comportándose y viviendo como varón.

Por todo ello, desde el citado despacho mantienen la convicción de que existen indicios sólidos de que la motivación del cambio registral ha sido exclusivamente procesal, sin concurrir una verdadera voluntad sostenida de transición de género, ni manifestaciones previas de disconformidad con el sexo asignado al nacer, "constituyendo esta actuación una alteración fraudulenta de las circunstancias subjetivas que determinan la competencia objetiva de los tribunales, defraudando el ordenamiento jurídico y atentando contra el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia".

Así, además de solicitar la inhibición del Juzgado de Instrucción 4 en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer para entender del presente caso y la nulidad del cambio registral, el abogado de la presunta agredida pide también la apertura de diligencias penales contra el supuesto agresor por delitos de usurpación del estado civil, falsedad documental y obstrucción a la Justicia.