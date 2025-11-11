Denuncian la tala ilegal de árboles en la estación de La Pinilla (Segovia)

CEREZO DE ARRIBA (SEGOVIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Asociación Salvemos el Pico del Lobo ha denunciado una presunta tala ilegal de árboles en parcelas de la Estación de esquí de la Pinilla que están protegidas, aprovechando los cortafuegos que fueron necesarios hacer para evitar la propagación del incendio forestal que pasó de Guadalajara a Segovia a inicios de octubre.

El pasado 15 de octubre de 2025, la asociación cursó escritos denunciando las posibles irregularidades que se enviaron a la Guardia Civil, al alcalde de Cerezo de Arriba y a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Riaza. En los escritos se advertía de la sospecha de que una empresa había aprovechado la interfaz urbano-forestal y los cortafuegos realizados por la UME durante el suceso del incendio forestal declarado el domingo 21 de septiembre en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y que entró en la ladera segoviana del Pico del Lobo el 30 de ese mes.

Aprovechando esas obras de cortafuegos, cuyo único propósito era la labor de ataque al incendio, para que no entrara en la Estación de Esquí de la Pinilla, la empresa, semanas después, estaba ampliando los carriles deforestados y cortando todos los árboles "de las parcelas 6A, 6B, 7A, 7B y 10, así como preparando el terreno para su posible urbanización", detallan a través de un comunicado.

Desde la asociación proteccionista se sospechaba que las cortas y obras eran de dominio público, por lo que no se entendía que ningún organismo con competencia en la zona interviniera y pidiera información sobre esos trabajos en una zona protegida, ya que sobre la parcela 6A había medidas cautelares (de 6 de junio de 2025), del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que disponían suspender el Acuerdo otorgado por el ayuntamiento de Cerezo de Arriba , el día 12 de marzo, para talar el pinar que crece en la parcela 6A de La Pinilla y desarrollar urbanísticamente dicha parcela.

Tampoco "parecía normal" que hasta que la Asociación Salvemos el Pico del Lobo comunicó sus sospechas," ni el Ayuntamiento, ni los Agentes forestales ni la Guardia Civil acudiera a la parcela para verificar que se estaban vulnerando esas medidas cautelares para no continuar con la tala ni modificar el suelo". Mientras tanto, algunos vecinos habían comunicado que se seguía talando, pese a que los efectivos de la UME se habían retirado, una vez extinguido el incendio, añade la información.

El 27 de octubre, a raíz de que el Seprona requierió al Ayuntamiento de Cerezo de Arriba que actuara, éste inició un informe técnico y jurídico en el que daba cinco días de plazo para paralizar la corta de arbolado y obras accesorias "de forma inmediata, bajo amenaza de sanción".

Según explican desde la asociación Salvemos el Pico del Lobo, las sanciones impuestas por infracción urbanística en las parcelas 6A, 7A y 10 pueden ser tipificadas como leves, por tratarse de tala parcial en suelo urbano, con multa estimada entre 2.000 y 3.000 euros. Las sanciones para las obras en las parcelas 6B y 7B de parcelaciones y urbanización, hechas antes de la aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, serían de carácter grave, por tala total en suelo urbanizable, con multa de 15.000 a 50.000 euros. En la multa, que podría ascender en total hasta 150.000 euros va implícita la restauración de la zona.

La Asociación Salvemos el Pico del Lobo, lamenta que sea la empresa la que marque "el ritmo de los acontecimientos" y pide a las autoridades competentes en la zona "que actúen de acuerdo a la normativa vigente". Añaden que mantengan informadas, como parte interesadas en la tramitación de posibles expedientes, a las organizaciones sociales como la Asociación Salvemos el Pico del Lobo, "tal como obliga la legislación sobre transparencia y derecho a la información".