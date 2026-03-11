El deporte escolar segoviano vive un fin de semana de atletismo y pádel con la participación de 360 jóvenes deportistas

SEGOVIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 360 jóvenes de distintos puntos de la provincia de Segovia participaron el fin de semana en competiciones de atletismo en pista y pádel enmarcadas en el programa de Deporte en Edad Escolar que organiza la Diputación de Segovia, una iniciativa que a lo largo de todo el curso ofrece a los más pequeños del territorio oportunidades de práctica y competición deportiva.

La jornada de atletismo en pista se celebró en dos turnos: más de cien escolares de distintos municipios compitieron el sábado 7 de marzo, mientras que los atletas de la capital lo hicieron el domingo 8, con 128 participantes. Ese mismo domingo tuvo lugar la Final Provincial de Pádel, en la que 60 parejas -132 deportistas en total- se midieron en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, en modalidad masculina y femenina.

Entre los resultados más destacados, Pelayo Osuna y Gael Álvarez, de Hontanares de Eresma, se proclamaron campeones en benjamín masculino, mientras que Andrea Sanz y Emilia Sanz, de La Lastrilla, lo hicieron en benjamín femenino. El Espinar-San Rafael fue el municipio más laureado de la jornada, con títulos en alevín masculino, infantil masculino y juvenil masculino. En cadete masculino, el oro fue para Lucas de Antonio y Mario Manzanas, de Navas de Riofrío, y en infantil femenino triunfaron Valle Sanz y Carla Martínez, de Espirdo.

El calendario continúa el sábado 14 de marzo con una doble cita en la capital: la Final Provincial de Orientación Escolar, desde las 9.15 horas en el Parque del Cementerio, y la Final Provincial de Natación, desde las 17.00 horas en la piscina climatizada José Carlos Casado.

Ese mismo día, Segovia estará presente en el Campeonato Regional de Campo a Través Escolar, en la localidad zamorana de Zarapicos, con el CEIP Villalpando en categoría infantil y el IES Vega del Pirón de Carbonero el Mayor en categoría cadete.