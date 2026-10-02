El deporte tradicional, presente en las fiestas de San Froilán con dos corros de lucha leonesa este sábado y el día 5

La programación de las fiestas de San Froilán de León incluye dos corros de lucha leonesa que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El deporte tradicional también está presente en las fiestas de San Froilán de León y la programación incluye dos corros de lucha leonesa que se celebrarán este sábado y el lunes día 5 de octubre.

Ambos eventos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de León y están organizados por el Club de Lucha Leonesa Bernesga y la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León.

Este sábado, a partir de las 12.00 horas, se celebrará el Corro de Lucha Base San Froilán, donde se citarán los luchadores y luchadoras más jóvenes de la provincia. Más de 100 niños y niñas se enfrentarán en el Luchódromo en las categorías de pesos ligeros, medios y pesados (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete-juvenil femenino y cadete-juvenil masculino), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La gran cita con la lucha leonesa será el 5 de octubre, día de San Froilán, cuando se celebrará el Corro de Lucha Senior San Froilán, que tendrá lugar en el Pabellón de Puente Castro a las 17.00 horas. La competición será tanto de categoría femenina como masculina, en los distintos pesos (ligeros, medios y pesados), mientras que en semipesados solo competirá la categoría masculina.