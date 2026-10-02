El deporte tradicional, presente en las fiestas de San Froilán con dos corros de lucha leonesa este sábado y el día 5

La programación de las fiestas de San Froilán de León incluye dos corros de lucha leonesa que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento.
La programación de las fiestas de San Froilán de León incluye dos corros de lucha leonesa que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 18:54
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LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El deporte tradicional también está presente en las fiestas de San Froilán de León y la programación incluye dos corros de lucha leonesa que se celebrarán este sábado y el lunes día 5 de octubre.

Ambos eventos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de León y están organizados por el Club de Lucha Leonesa Bernesga y la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León.

Este sábado, a partir de las 12.00 horas, se celebrará el Corro de Lucha Base San Froilán, donde se citarán los luchadores y luchadoras más jóvenes de la provincia. Más de 100 niños y niñas se enfrentarán en el Luchódromo en las categorías de pesos ligeros, medios y pesados (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete-juvenil femenino y cadete-juvenil masculino), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La gran cita con la lucha leonesa será el 5 de octubre, día de San Froilán, cuando se celebrará el Corro de Lucha Senior San Froilán, que tendrá lugar en el Pabellón de Puente Castro a las 17.00 horas. La competición será tanto de categoría femenina como masculina, en los distintos pesos (ligeros, medios y pesados), mientras que en semipesados solo competirá la categoría masculina.

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