Deportistas de Ávila invitan a celebrar los diez años del 'Día del Deporte en la calle'

ÁVILA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebra este año una década del Día del Deporte en la calle, una actividad que se lleva a cabo en el mes de junio, y que se comienza a promocionar desde esta semana, a través de una campaña en la que "caras conocidas del mundo del deporte y participantes" de diferentes prácticas deportivas invitan a sumarse a esta celebración.

Desde esta semana, en las redes sociales del Ayuntamiento de Ávila (Facebook, X, Instagram y YouTube) se van a poder ver vídeos de breve duración en los que se anuncian los diez años que cumple el Día del Deporte en la Calle, la importancia de practicar deporte y llevar una vida activa y con hábitos saludables, así como a unirse a las múltiples actividades que se están programando para celebrar, en junio, esta fiesta del deporte en la calle, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Comenzando por los deportes autóctonos, como la calva o la petanca, y terminando con el fútbol, con Rubén Peña, pasando por hockey, natación, tiro con arco, balonmano, ajedrez (Darío González), voleibol, baloncesto (Álvaro Muñoz), atletismo (Carla Jiménez) o tenis (Daniel Rincón), entre otros, semanalmente se irán difundiendo diferentes vídeos en los que representantes de diversos deportes invitarán a animarse y participar en las actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.

Cerca de 800 participantes se sumaron el año pasado a las actividades que se celebraron, en el marco del Día del Deporte en la Calle, en espacios como el Mercado Chico, el Mercado Grande, el paseo del Rastro, la plaza de la Catedral o el jardín de San Vicente, con el objetivo de difundir la práctica deportiva y conocer diferentes deportes, también adaptados.