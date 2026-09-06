Desactivada la 'Situación 1' por contaminación de ozono en Valladolid, donde persiste un episodio por aire aire africano

Archivo - Estación de medición de contaminación atmosférica - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado este domingo la 'Situación 1, preventiva' por contaminación de ozono en la ciudad, donde persiste un episodio de contaminación por masa de aire aire africano.

Sobre el ozono, el Servicio de Medio Ambiente ha informado que durante el día de ayer no se superó en ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 100 microgramos (ug)/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

Se desactiva, por lo tanto, la 'Situación 1, preventiva', establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, que fue activada el pasado 3 de septiembre, por la superación del valor de 100 ug/m3 durante tres días consecutivos y que se ha mantenido hasta ayer.

Por otra parte, el sábado se superaron en todas las estaciones de medida de la RCCAVA los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 40 ug/m3.

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El Ayuntamiento de Valladolid ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que tiene la previsión de que esta situación mejoren si descienden los valores durante el día de hoy.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa que, en función de los valores registrados de partículas (PM10), la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables. Para esa población se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre.

Se informa, además, conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud, que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

La ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.