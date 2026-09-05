Feijóo pide a Robles que deje comparecer a la directora del CNI en Comisión de Secretos para saber "la verdad" de Ceuta

1114565.1.260.149.20260905131850 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), el presidente local y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe, Antonio José Mesa (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), durante la inauguración de las Jornadas Parlamenta - Carlos Luján - Europa Press

GETAFE (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "deje" comparecer a la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, porque los españoles tienen "derecho a conocer la verdad" sobre lo ocurrido en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

"Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Yo le digo a la ministra de Defensa desde aquí: deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez", ha demandado Feijóo en un acto en el municipio madrileño de Getafe junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del PP ha insistido en que el Gobierno debe dar luz verde a esa comparecencia de la directora del CNI. "Deja que nos cuenten la verdad en el formato del secreto", ha dicho, para añadir que el Ejecutivo no debería "impedir" que España "sepa la verdad de lo que ha pasado".

Feijóo ha afirmado que el Gobierno de Sánchez es "hostil con los invadidos y dócil con los invasores", y también es "duro" con los millones de españoles que se manifestaron en las calles el pasado miércoles y "blando con las mafias que traen a miles de personas a morir en el mar".

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