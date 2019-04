Desactivada la situación preventiva 1 de contaminación por ozono en Valladolid

Publicado 25/04/2019 11:01:12 CET

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación preventiva 1 del Plan de Acción ante situaciones de contaminación atmosférica al reducirse este miércoles los niveles de ozono.

Según los datos suministrados por la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid y recogidos por Europa Press, este miércoles ya ninguna de las estaciones de medición registró niveles de ozono por encima de 100 microgramos por metro cúbico como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

El Ayuntamiento de Valladolid había activado la situación 1, preventiva, el pasado martes, como consecuencia de la superación del valor de 100 ug/m3 como valor máximo octohorario durante tres días consecutivos, niveles que se volvieron a superar el mismo día 23 solo en la estación de Vega Sicilia.

Por lo tanto, el Ayuntamiento desactiva la situación 1 preventiva prevista en el Plan de Acción, aprobado de manera definitiva el 1 de febrero de 2017.

No obstante, el Ayuntamiento mantiene la recomendación de que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.