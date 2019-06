Desactivada la situación preventiva por contaminación por ozono en Valladolid

Actualizado 04/06/2019 9:33:09 CET

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 1, preventiva, de contaminación por ozono que se comunicó ayer, lunes, ya que, según informa el Servicio de Medio Ambiente, se han reducido los niveles de ozono por debajo de 100 microgramos/m 3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias, durante el día 3 de junio.

No obstante, el Ayuntamiento mantiene la recomendación a todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado para reduzcan "al mínimo" su uso en los próximos días "para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones".

La ciudad había superado ayer el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la situación 1, preventiva, "con las consiguientes medidas informativas".