Desactivado el nivel 1 del plan de emergencias Inuncyl en la provincia de Ávila

La localidad de Candeleda ha recuperado la calma tras las intensas lluvias, aunque se mantiene la vigilancia ante las precipitaciones

CANDELEDA (ÁVILA), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha firmado a las 18:00 horas la desactivación del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) al haber desaparecido las circunstancias que dieron lugar a su declaración en la provincia.

Hernández Herrero ha agradecido el esfuerzo y labores realizadas por todos los responsables y trabajadores de las distintas administraciones implicadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, efectivos y voluntarios de Protección Civil.

Precisamente, a lo largo de la jornada ha sido preocupante la situación en la zona del Puente Viejo de la localidad abulense de Candeleda, lo que motivó que el alcalde emitiera un Bando para pedir precaución a los vecinos ante la crecida de la Garganta de Santa María.

No obstante, el municipio ha recuperado la tranquilidad tras las intensas lluvias registradas durante la mañana, que han provocado inundaciones puntuales y el desbordamiento de varios arroyos, especialmente en las zonas más llanas del municipio.

SITUACIÓN ESTABILIZADA

Aunque la situación se ha estabilizado, las autoridades y los vecinos continúan pendientes de la evolución de los caudales ante posibles subidas.

Los vecinos ha relatado a Europa Press que lo "más gordo ya ha pasado" a lo largo de la mañana, aunque al mediodía "todavía llovía un poco" y en la sobremesa "había caído una buena tormenta".

"Lo peor ha sido al amanecer, como ya se preveía", han señalado, al recordar que la alerta naranja se activó la noche anterior y se ha mantenido durante gran parte del día.

El responsable de la página en redes sociales de turismo Candeleda-Gredos Lovers, David García, las principales incidencias se han concentrado en los arroyos y en las zonas más bajas, donde el agua ha llegado a desbordarse.

"La garganta en sí no ha sido el problema, lo peor han sido los arroyos que se salen y toda la parte más llana", ha detallado, ya que debido a la cantidad tan grande de agua el terreno ya no absorbe más.

Durante la mañana también se han producido afecciones en carreteras del entorno, como el corte del tramo entre Candeleda y Oropesa a la altura de La Corchuela, debido al desbordamiento de un arroyo. Además, el río Tiétar ha presentado un notable aumento de caudal aunque sin llegar a provocar cortes.

En las zonas altas de la sierra, la bajada de temperaturas ha favorecido la acumulación de nieve, lo que ha reducido el volumen de agua que ha llegado directamente a la cuenca.