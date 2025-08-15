Desalojadas Portilla de la Reina, Pobladura de Somoza y Paradiña por los incendios en León

Vecinos de las localidades desalojadas por el incendio esperan a poder volver a sus casas en el pabellón municipal de La Bañeza, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de las localidades de Portilla de la Reina, Pobladura de Somoza y Paradiña han sido desalojados debido al avance de los incendios originados en Barniedo de la Reina y Paradiña, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

En concreto, el fuego declarado inicialmente en Barniedo de la Reina, actualmente en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha obligado a evacuar Portilla de la Reina por la caída de pavesas en la zona. Los evacuados serán trasladados al pabellón de Boca de Huérgano.

Por otro lado, el incendio originado en Paradiña, que según el Inforcyl se encuentra en IGR 1, ha supuesto el desalojo de los habitantes de la localidad homónima y Pobladura de Somoza. A estos evacuados se les ubicará en el pabellón de Villafranca del Bierzo.