Los desalojados por el incendio de Fermoselle (Zamora) advierten de que ya se habían librado "otros años"

Llamas y humo procedentes de un incendio forestal en Fermoselle. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas, según las fuentes consultadas por Europa Press, se encuentran desalojadas a 18.30 horas en el pabellón polideportivo de Bermillo de Sayago a causa del incendio de nivel dos declarado este miércoles en la localidad de Fermoselle.

Vecinos procedentes de Palazuelo, Formariz, Fornillos, Cibanal, Zafara, Mámoles o Pinilla de Fermoselle se mantienen en las dependencias de la cabecera comarcal a la espera de ver cómo evoluciona el fuego para poder volver a casa y han advertido de que "otros años" se habían librado de las llamas.

El incendio, azuzado por el fuerte viento y por el intenso calor que ha golpeado este 29 de julio al suroeste de la provincia de Zamora, ha avanzado rápidamente en dirección a algunas de las citadas localidades, donde ha sido necesario un amplio despliegue de hasta cuarenta medios para tratar de controlar el avance de las llamas.

Los desalojos preventivos han llevado a Bermillo a un volumen de población importante, habida cuenta de que estas localidades multiplican su censo en los meses de verano. Los veraneantes son mayoría en algunos grupos donde van llegando vídeos y fotografías del estado de los pueblos.

Entre los vecinos de Palazuelo de Sayago se encuentran personas como Nacho Álvarez y Beatriz Esteban, dos jóvenes que venían este mismo miércoles desde Tordesillas para pasar el verano en Palazuelo de Sayago y que finalmente han tenido que detenerse en Bermillo ante la imposibilidad de pasar a sus casas.

"Creemos que el fuego ha llegado al pueblo, pero no sabemos qué pensar", ha apuntado Álvarez, en consonancia con la incertidumbre que transmiten casi todos los desalojados en el pabellón de Bermillo. "Hasta que no lleguemos allí y lo veamos no sabremos", ha añadido el joven veraneante.

Lo que sí intuían ya los dos protagonistas de este testimonio es que un incendio como este podía llegar a Sayago: "Lo habíamos hablado el sábado", ha lamentado Álvarez, que tenía en mente lo sucedido en Ávila y en Madrid en la última semana, y también fuegos como los de la Sierra de la Culebra, Losacio, Puercas, Molezuelas o Porto, todos de grandes dimensiones y registrados en la provincia de Zamora entre 2022 y 2025.

"Era evidente", ha constatado, en declaraciones a Europa Press, Álvarez, en el contexto de un desalojo en el que el operativo del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago y de la Cruz Roja lo ha dispuesto todo para proveer de agua, alimento y otros enseres a la población, sobre todo a la gente mayor.

Además, en un edificio anexo, ya se estaba disponiendo todo con el objetivo de situar más de un centenar de camas donde los vecinos podrán descansar si el desalojo se prolonga durante la noche.