Desalojados varios edificios y atendidas 4 personas por el incendio en una vivienda de San Rafael (Segovia)

SEGOVIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han tenido que ser atendidas a consencuencia del incendio que se ha desatado esta mañana en una vivienda de la localidad segoviana de San Rafael y que ha generado mucho humo y ha obligado a desalojar varios edificios colindantes, según los datos del servicio de Emergencias 1-1-2.

A las 08:56 horas se informó al 1-1-2 de un incendio en una vivienda situada a la altura del número 45 de la Avenida Alto del León, en San Rafael, hasta donde se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Segovia, de la Policía local de El Espinar, los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

La gran cantidad de humo ha obligado a cortar la N-VI, aunque posteriormente se ha podido habilitar un carril para ir dando paso alternativo a los vehículos.

Finalmente, Sacyl ha atendido a cuatro personas, dos mujeres de 88 y 57 años que han sido trasladadas a un centro hospitalario de Segovia, y dos Guardias Civiles, de 28 y 30 años, que han sido atendidos en el lugar y no han necesitado traslado.