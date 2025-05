Desalojan del Pleno de las Cortes a vecinos de La Bañeza tras pedir la dimisión de Vázquez por falta de pediatras

Vázquez afirma que se presta el servicio tras reorganizarlo

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Plataforma por un Servicio de Pediatría Digno en La Bañeza (León), que demandan un servicio de Pediatría estable, han sido desalojados del Pleno de las Cortes tras pedir a gritos la dimisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante una intervención de este.

"Consejero, dimisión", han clamado desde la parte superior del Hemiciclo, a donde han acudido con carteles en los que se podía leer 'Conejero mentiroso', 'Ningún niño sin pediatra' o '- asesores, + pediatras'.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la portavoz de la Plataforma, Virginia Carro, ha denunciado que llevan desde febrero sin pediatra de forma estable mientras hay niños con "problemas realmente serios, como cardiopatías, sin sus revisiones".

En concreto, ha indicado que en febrero solo hubo pediatra ocho días, mientras en marzo fueron cinco y en abril tres, ante lo que las familias no reciben las medicaciones necesarias y las mandan a León "para solucionar cualquier tema".

En este contexto, ha lamentado que el consejero de Sanidad las acuse de "mentir" sobre esta situación de "parches" en la que La Bañeza "no tiene un servicio de Pediatría digno y estable", una situación con la que ya no pueden "seguir"

La portavoz de la plataforma ha lamentado , por otro lado, que el alcalde de La Bañeza, del PP, les ha afirmado que no puede apoyar sus peticiones porque no puede "morder la mano que le da de comer. "No hay derecho. Por eso pedimos la dimisión del consejero, por mentir y por llamarnos mentirosas a nosotros", ha apostillado, para añadir que también quieren la dimisión del regidor. "Con las madres no van a poder", ha concluido.

La petición de dimisión se ha llevado a cabo durante una intervención de Vázquez ante una pregunta de la procuradora del PSOE, Nuria Rubio, quien cuestionaba sobre si la Junta consideraba

"justas" las reivindicaciones por un servicio de pediatría digno y de calidad son justas.

"ABANDONO" A LA CIUDADANÍA

En concreto, Rubio ha señalado a la situación de "abandono" a la ciudadanía por parte de la Junta, lo que se "muestra" de la forma "más cruda" en la situación de la atención pediátrica en La Bañeza. "Hoy la realidad en esta comarca leonesa es que más de 1.500 menores no disponen de un servicio de pediatría estable. Una plaza vacante, otra sin cubrir por una baja médica y una atención intermitente sin continuidad ni garantías", ha explicado, para lamentar también la actitud del alcalde del municipio.

En este sentido, ha acusado a la Junta de haber "insultado a todo un pueblo" con esto, ya que "no sólo han sido incapaces de ofrecer soluciones", si no que "han tenido la desvergüenza de negar la realidad, de intentar deslegitimar a estas madres".

"Estas madres no mienten, quienes mienten son ustedes. Miente, señor Vázquez, cuando habla de un refuerzo temporal, miente cuando presume de un modelo sanitario que se cae a pedazos y miente cuando asegura que las niñas y los niños de la Bañeza están atendidos", ha dicho, para advertir de que la situación de este municipio "no es un caso aislado" en la Comunidad.

Así, ha reclamado al consejero que reciba a estas "madres luchadoras": "Mírelas a los ojos, escuche sus desmandas, sus historias, sea valiente, hoy no tiene donde esconderse. Nada ni nadie es tan poderoso como una madre que lucha por los derechos de sus hijos".

VÁZQUEZ ASEGURA QUE SE PRESTA EL SERVICIO

Ante ello, Vázquez ha aseverado que la Junta está dispuesta a contratar pediatras y otros profesionales sanitarios, pero no puede hacerlo porque "no hay especialistas", motivo por el que, ha indicado, se ha tenido que "reorganizar el servicio" para seguir en La Bañeza.

"La zona básica de salud de La Bañeza 1 tiene 868 tarjetas sanitarias, y la Bañeza II, 706. Se sigue pasando consulta a tiempo completo, de lunes a viernes, en horario de mañana, con una media de 22 pacientes al día, entre el 1 y el 26 de mayo. En La Bañeza II, una pediatra pasa consulta los viernes en horario de mañana, y de lunes a jueves en horario de tarde", ha defendido.

Asimismo, ha asegurado que la media de pacientes entre el 6 y el 26 de mayo ha sido de 14 pacientes al día, mientras ha explicado que los días 21 y 22 de mayo se anuló la consulta por falta de pacientes. Además, ha precisado que en el área de León, "el 86 por ciento de las agendas de Pediatría tienen una demora inferior a dos días", mientras en La Bañeza es "del cien por cien".

Vázquez ha asegurado que los cambios organizativos se han comunicado y ha criticado al PSOE por "instrumentalizar la sanidad para hacer partidismo político". "Se está dando el servicio, no niegue la evidencia. Yo no miento y, por supuesto, no me escondo", ha manifestado.