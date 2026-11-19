1135390.1.260.149.20261119123122 Archivo - Agente de la Guardia Civil especialista en ciberestafas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ÁVILA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Ávila, ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a estafar a empresas mediante el acceso fraudulento a sus correos electrónicos por un importe total de 243.000 euros.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la denominada operación 'BEC ADVANCE' ha concluido con tres personas detenidas y otras tres investigadas en las provincias de Almería y Málaga por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La investigación se inició tras recibirse una denuncia que alertaba de un importante desvío de fondos mediante el engaño a una empresa abulense a través del procedimiento conocido como 'Business Email Compromise' (BEC).

Este método consiste en interceptar las comunicaciones por correo electrónico entre empresas o sus proveedores para suplantar su identidad y manipular las operaciones comerciales, de modo que los delincuentes modifican los datos bancarios de las facturas o solicitan cambios en las cuentas de destino bajo la apariencia de operaciones urgentes para que las víctimas transfieran el dinero a cuentas controladas por la trama.

Los especialistas del EDITE centraron sus pesquisas en seguir el recorrido del dinero defraudado, lo que ha permitido reconstruir la estructura operativa de la organización e identificar a varias personas que presuntamente actuaban como mulas bancarias al ceder sus cuentas personales para recibir las transferencias fraudulentas a cambio de una compensación económica y transferir después los fondos a otras cuentas para dificultar su rastreo.

Asimismo, las actuaciones han permitido identificar a la persona encargada de captar a estas mulas bancarias y coordinar el movimiento del dinero --presuntamente implicada también en otra denuncia presentada en Ávila por hechos similares que investiga el Equipo @ de esta Comandancia--, así como a otro integrante de la trama que presuntamente facilitaba tarjetas SIM mediante identidades ficticias y que está siendo investigado por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Vecindario (Las Palmas de Gran Canaria) por otra estafa denunciada en aquella isla.

Las diligencias instruidas, junto con las personas detenidas e investigadas, han sido puestas a disposición del órgano judicial competente.