Desarticulada una trama de contratación ilegal de trabajadores de la construcción en Segovia - POLICÍA NACIONAL

SEGOVIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una trama dedicada a la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros sin autorización para trabajar en España por parte de una empresa del sector de la construcción con sede en la provincia de Segovia, en una investigación desarrollada en el marco de la operación NITO.

La investigación se inició el pasado 4 de junio, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia tuvo conocimiento de la posible contratación irregular de trabajadores en dicha empresa.

Tras el análisis de la información, los agentes detectaron indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores y de usurpación de identidad, por lo que pusieron en marcha las pesquisas en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Segovia.

Como resultado del dispositivo policial establecido en uno de los lugares donde se desarrollaba la actividad, los agentes han detenido a cuatro ciudadanos extranjeros, entre ellos el empresario responsable de la mercantil.

La empresa, con sede en Segovia, contrataba reiteradamente a trabajadores en situación irregular para ejecutar obras en distintos puntos de la provincia y era subcontratada por otra firma de mayor calibre. Además, durante el operativo se intervino abundante documentación de interés.

Las pesquisas permitieron acreditar la comisión de delitos de usurpación de identidad para facilitar estas contrataciones. Con esta práctica, el empresario incumplía sus obligaciones con la Seguridad Social y obtenía una ventaja competitiva ilícita al reducir sus costes laborales, lo que le permitía presentar presupuestos inferiores a los de la competencia.

Posteriormente, la Inspección Provincial de Trabajo ha levantado acta por las defraudaciones a la Seguridad Social. Por su parte, las víctimas de la trama, también de nacionalidad extranjera, han sido informadas de sus derechos, habiendo recibido algunas de ellas atención específica debido a su situación de especial vulnerabilidad.

El atestado policial, junto con los cuatro detenidos y los efectos intervenidos, ha sido remitido al Juzgado Decano de Segovia.