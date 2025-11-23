Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de piezas de automoción en Valladolid y Palencia

Desarticulación de un grupo criminal dedicado al robo de piezas de automoción en Valladolid y Palencia - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Valladolid ha desarticulado a grupo criminal itinerante especializado en el robo de piezas de automoción en empresas del sector con la detención de tres ciudadanos de nacionalidad polaca.

Las detenciones se produjeron los días 19 y 20 de noviembre en el marco de una actuación que se inició tras una comunicación recibida el pasado 13 de noviembre desde la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV Central) de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid, que alertaba de la presencia de este grupo dedicado a sustraer piezas de vehículos en fábricas para su posterior envío al extranjero en las citadas provincias.

Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a tres personas alojadas en un camping en el término municipal de Valladolid, quienes se desplazaban en un turismo y en una furgoneta, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación llevada a cabo permitió vincular a los detenidos con un robo con fuerza denunciado por una empresa dedicada a la fabricación de módulos y polímeros para automoción, que tuvo lugar la noche del 14 de noviembre, a lo que los agentes consiguieron detectar movimientos similares en relación con otra empresa del sector.

De este modo, el día 19 de noviembre, en el marco de un dispositivo policial, se procedió a la detención de los tres sospechosos cuando se disponían a continuar con su actividad delictiva.

Asimismo, en el interior de la furgoneta que llevaban se hallaron 668 piezas de automoción (defensas, difusores, parrillas, perfiles cromados, bloques absorbedores de impactos, entre otros), además de herramientas utilizadas para el desmontaje.

Posteriormente, con autorización judicial, los agentes practicaron un registro en el domicilio de los detenidos, donde se encontró una cantidad notable de piezas de características similares.

Los tres detenidos fueron conducidos a dependencias policiales para continuar con las diligencias y una vez se finalizó el atestado policial se dio traslado de lo actuado a la autoridad judicial, quien determinó el inmediato ingreso en prisión de los arrestados.

La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para determinar el alcance total de la actividad delictiva, dado el carácter interprovincial e internacional de la organización, así como para identificar a todas las empresas perjudicadas.