Desarticulado en Valladolid un punto de venta de heroína tras la detención de una pareja que usaba un patinete. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid, en el marco de la 'Operación Auditorio', ha detenido a una pareja y desarticulado un punto de venta de heroína en las inmediaciones de la calle Donantes de Sangre de la capital. Los detenidos utilizaban un patinete eléctrico para desplazarse por la ciudad y quedar con los compradores, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Agentes del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial tuvieron conocimiento por varias informaciones de ciudadanos de que se estaban produciendo ventas de estupefacientes en dicha zona. Los investigadores establecieron varias vigilancias en la zona a principios de octubre para determinar la veracidad de las informaciones que resultaron ser ciertas, por lo que iniciaron una operación policial al objeto de determinar la identidad de las personas que vendían droga.

Las pesquisas de los agentes se centraron en dos personas, un hombre y una mujer, quienes parecían ser los vendedores, por lo que se intensificaron las vigilancias sobre ellos para determinar la autoría de las transacciones. Dichas pesquisas resultaron ser difíciles, puesto que ambas personas adoptaban numerosas medidas de seguridad para eludir la vigilancia policial.

En el atestado policial se dejó constancia de cómo ambos se desplazaban a distintos puntos de la ciudad, previamente concertados con los compradores de droga, mediante el uso de un patinete eléctrico. La droga que vendían era heroína en pequeñas dosis en la modalidad de menudeo y gracias al operativo policial se consiguieron interceptar posteriormente varias papelinas de droga a los compradores.

La policía ha documentado las numerosas ventas de drogas que realizaban ambas personas. Por todo esto se estableció un operativo para la detención de estas dos personas que culminó el día 26 de noviembre en la vía publica en la calle San José de la capital.

Agentes de Policía Nacional de paisano se identificaron y procedieron a la detención del hombre y la mujer como presuntos autores de un delito de trafico de drogas. En el momento de la detención, el varón quiso darse a la fuga llegando a empujar a varias personas, pero los actuantes se lo impidieron.

Sobre el hombre pesaba una reclamación judicial para ingreso en prisión, interesada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid. Asimismo, se les intervino en el momento de su detención Rivotril líquido y en pastillas, que junto a las papelinas intervenidas hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 262,39 euros, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Valladolid, donde permanecieron bajo custodia mientras se concluían las diligencias policiales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso inmediato en prisión del hombre y libertad para la mujer.