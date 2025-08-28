Desarticulan parte de una red que usó Whatsapp para estafar 7.000 euros a usuarios de Burgos, Madrid y Canarias

BURGOS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos personas de 24 y 29 años, en el marco de la operación 'Whatcode', como presuntas autoras de estafar más de 7.000 euros al controlar cuentas de WhastApp y suplantar la identidad de 13 personas de edades comprendidas entre los 19 y 51 años.

Las víctimas, once de las cuales residen en Burgos y su provincia, uno en Alcalá de Henares (Madrid) y otro en Tenerife, sufrían la suplantación de su identidad para usar la aplicación de mensajería y los delincuentes se dirigían a sus contactos para pedir dinero.

Las investigaciones se iniciaron en mayo tras la denuncia de una víctima que perdió el acceso a su cuenta de esta red social al pinchar en un enlace fraudulento. En este marco, el usurpador tuvo vía libre a todos los chats, lista de contactos, grupos y la posibilidad de escribirlos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Después, haciéndose pasar por el titular, pretexta encontrarse en una situación complicada o de urgencia, solicita dinero a determinados contactos de su agenda personal, da continuidad a la cadena e intenta robar más WhatsApp a esos contactos.

El trabajo del Equipo de la Comandancia de Burgos rastreó la huella digital de los autores y localizó a los dos sospechosos en la Comunidad de Madrid, donde fueron arrestados.

Aunque la red ha quedado desmantelada en España, la investigación continúa al sospechar que forma parte de una estructura internacional especializada en la sustracción y control de cuentas de WhatsApp.

La cantidad económica defraudada asciende, según informa la Guardia Civil, a más de 7.000 euros a pesar de que la intervención de los investigadores bloquearan varias cuentas bancarias y recuperaran alrededor de la mitad. Las cantidades reclamadas en cada operación rondaban los 400 euros de media.

Las dos detenidas se enfrentan a delitos de acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y estafa. Las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción de Lerma.