Desarticulan una red internacional en Burgos que comercializaba carne de ovino no apta para el consumo

Agentes de la Guardia Civil con parte de la mercancía inacutada en la operación 'Médula'. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Médula', ha puesto a disposición judicial a tres personas jurídicas y a cinco físicas, de entre 38 y 60 años, como presuntas autoras en distinto grado de participación de delitos contra la salud pública (fraude alimentario), el mercado, los consumidores, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y mercantil.

La investigación la ha desarrollado el Seprona de la Comandancia de Burgos en colaboración con las autoridades sanitarias de Castilla y León, tras detectarse la entrada de 76 canales de ganado ovino en una empresa cárnica de la provincia.

Las reses habían permanecido almacenadas en una instalación frigorífica desde enero de 2020 y habían perdido la aptitud para cualquier uso desde 2022. Además, conservaban la médula espinal, por lo que estaban clasificadas como Material Específico de Riesgo (MER) de categoría 1, detalla la Comandancia a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Este tipo de productos está sometido a controles estrictos y su único destino legal es la destrucción dada la posible presencia de priones, capaces de provocar enfermedades neurodegenerativas como las encefalopatías espongiformes transmisibles en humanos o la "tembladera" en animales.

Sin embargo, la mercancía había sido enviada inicialmente a una empresa alemana de alimentación para mascotas que rechazó su recepción por incumplir los requisitos sanitarios. Tras su devolución a España, los implicados la habrían introducido en una planta de despiece para modificar su presentación y evitar la incineración obligatoria.

Las pesquisas policiales han determinado que anteriormente se habían gestionado otras partidas similares, lo que denotaba una actuación coordinada para dar salida al género caducado y congelado durante largos periodos para obtener beneficio económico.

Entre los implicados puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de Burgos figura un ciudadano de nacionalidad neerlandesa, lo que refleja el carácter transnacional de la red.