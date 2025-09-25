Desciende a índice de gravedad 1 el incendio declarado en Villasinta de Torío (León)

Incendio en Villasinta de Torio (León). - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a índice de gravedad (IGR) 1 el fuego declarado este jueves en la localidad leonesa de Villasinta de Torío, según información de Inforcyl recogido pro Europa Press.

El fuego, iniciado a las 14.07 horas de este jueves y declarado IGR 2 minutos después por considerarse como "una amenaza seria a poblaciones", ha descendido su nivel "al desaparecer estas causas", según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción 24 medios terrestres y aéreos, entre ellos tres autobombas, dos bulldozer y un helicóptero. La causa probable del origen sigue en investigación.