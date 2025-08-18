Desciende a nivel de gravedad 0 el incendio de El Herradón (Ávila)

ÁVILA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio en el municipio abulense de El Herradón, con más de 80 medios en los trabajos de extinción desde su origen, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado desde el viernes, 15 de agosto, a las 13.50 horas, se elevó ese mismo día a IGR 2 y arrasó en los primeros 100 minutos con 3,5 kilómetros, con casi 3.000 hectáreas quemadas, según datos de la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento ocho medios terrestres, entre ellos tres autombombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación