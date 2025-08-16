Desciende a nivel de gravedad 1 el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, con más de 150 medios en los trabajos de extinción desde su origen, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado desde el domingo, 10 de agosto, a las 14.25 horas, se elevó ese mismo día a IGR 2 y saltó desde la provincia zamorana a la leonesa, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias, según datos de la Junta del pasado jueves.

En las labores de extinción se encuentran en este momento 37 medios terrestres y aéreos, entre ellos dos helicópteros y cinco autombombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación