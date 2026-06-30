Descienden a cero la Situación Operativa y el fuego de Congosto (León)

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado de que la Situación Operativa por los incendios en la comunidad ha bajado a cero (SIT-0) al desaparecer las causas que motivaron la declaración de Situación 1; mientras que también ha descendido a índice de gravedad (IGR) cero el fuego declarado en la noche del pasado miércoles en Congosto (León), con lo que sólo queda uno en nivel 1, en Pradela, también en la provincia leonesa.

Según han informado fuentes de la Junta en el perfil de redes sociales @naturalezacyl a primera hora de la noche de este lunes, la situación operativa por los incendios ha bajado a 0 al considerarse que ya no se daban las causas para declarar la situación 1, que se había activado el pasado jueves por el número de incendios activos en la provincia de León, 18 provocados por rayos en apenas unas horas.

La situación 0 implica los incendios activos pueden afectar sólo a bienes forestales, que hay varios incendios con índice de gravedad cero y alguno con nivel 1; y que éstos pueden ser controlados con medios y recursos del plan Infocal.

En cuanto a la gravedad de los fuegos activos, ya sólo queda en nivel 1 el declarado ese miércoles en Pradela, donde actualmente trabajan 18 medios de extinción; ya que en la noche de este lunes se rebajó la gravedad a cero del que afecta a Congosto (León), donde trabajan 28 medios según el portal de información sobre incendios de la Junta (Inforcyl).

Asimismo, hay activos dos fuegos más activos en la provincia de León, concretamente el originado en Burbia en la noche del pasado miércoles y el que se inició en Ribota de Sajambre en la mañana del viernes 26.

Se encuentra estabilizado un fuego iniciado también el día 24 en Vega de Valcarce (León); y en situación de 'controlado' están otros cuatro en las provincias de Burgos, León --el de San Vicente que comenzó el día 19 de junio-- y Zamora.