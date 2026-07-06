Desconfinados los vecinos de Ribota de Sajambre (León) al alejarse el frente del incendio del pueblo

LEÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha anunciado este lunes que se ha desconfinado a la población de Ribota de Sajambre (León) después de que los trabajos que se han llevado a cabo durante toda la noche para hacer frente al incendio, activo desde el pasado 26 de junio y que está en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, "hayan funcionado" y se haya alejado el frente de este pequeño municipio.

Asimismo, Diego ha apuntado que la evolución es "favorable" ya que los trabajos que se han llevado a cabo durante la tarde y la pasada noche han evitado que el incendio cruce ni y la carretera, "que era otro un poco de los miedos que existían", a lo que ha añadido que se actúa ahora en "frenar el avance" del fuego.

En la actualidad trabajan en la zona 91 efectivos terrestres y siete medios aéreos y como ha señalado el delegado de la Junta en León la "evolución es favorable" aunque se ha acordado mantener el IGR 2 aunque el fuego ya no amenaza al municipio de Ribota de Sajambre.

No obstante, Eduardo Diego ha aseverado que la meteorología es "adversa" ya que se esperan temperaturas muy altas "de hasta 35 grados, humedades muy bajas, por debajo del 20 por ciento" y aunque "el viento que no va a ser alto", el incendio afecta a "una zona compleja, complicada".

Asimismo, Diego ha agradecido el trabajo de todo el operativo que trabaja en la zona y la colaboración de las administraciones, como el Principado de Asturias, que está colaborando en las tareas para extinguir en incendio".