Desmantelada una red que estafó 23.600 euros en Valladolid por el método de 'SIM Swapping'

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una red que estafó 23.600 euros en Valladolid por el método de 'SIM Swapping', consistente en el duplicado o la transferencia del número teléfonico de las víctimas.

En concreto, se ha detenido a tres individuos residente en Madrid y Murcia como autores de esta estafa, de la que las autoridades tuvieron conocimiento en Valladolid por cuatro denuncias referidas a hechos ocurridos en la ciudad en el verano de 2024.

Así, la investigación fue liderada por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid que, tras recibir varias denuncias en distintas Comisarías de distrito, inició una intensa labor de análisis y seguimiento.

Con la colaboración con los grupos homólogos de Madrid y Murcia, se procedió a la imputación de los sospechosos por un delito de estafa y a su posterior localización y detención.

El fraude total ocasionado a las víctimas asciende a 23.600 euros, de los cuales se han logrado recuperar 10.000 euros gracias a la rápida intervención policial, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

MODUS OPERANDI DEL 'SIM SWAPPING'

El SIM Swapping consiste en duplicar o transferir el número telefónico de una víctima a una tarjeta SIM controlada por los delincuentes. Esto les permite interceptar códigos de verificación enviados por SMS y acceder a cuentas bancarias, plataformas digitales y servicios personales.

En este caso, los detenidos empleaban técnicas de ingeniería social y phishing para obtener datos personales, haciéndose pasar por los titulares ante los operadores móviles para solicitar la portabilidad o reposición de la tarjeta SIM.

Una vez obtenían el control del número, realizaban transferencias de dinero o compras de artículos de lujo, que luego vendían en el mercado de segunda mano.