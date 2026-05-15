Desmantelado un "punto negro" de distribución de drogas en León capital y detenidos una mujer y su hijo

Efectos intervenidos en la operación que ha culminado con el desmantelamiento de un "punto negro" de distribución de drogas en León capital y la detención de una mujer y su hijo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de León han desmantelado un "importante punto negro" de distribución de sustancias estupefacientes en la capital leonesa y han detenido a una mujer y su hijo tras la entrada y registro al inmueble donde desarrollaban actividades relacionadas con el tráfico y venta de drogas.

La investigación, iniciada tiempo atrás, guarda relación con una operación llevada a cabo en el año 2025 en la que fue desmantelado otro punto de distribución de droga ubicado en un edificio en estado de semirruina de la calle Concha Espina de León, inmueble que había sido dividido en diversas "narcosalas" utilizadas para el consumo inmediato de sustancias por parte de toxicómanos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los ahora investigados habrían continuado con su actividad ilícita desde su actual domicilio. En torno a este inmueble se había generado un importante clima de inseguridad ciudadana debido al constante trasiego de consumidores de droga y a la delincuencia asociada para sufragar la adquisición de sustancias estupefacientes.

Los vecinos de la zona sufrían numerosos hurtos y robos con fuerza y el pasado año llegó a producirse un grave episodio en el que un toxicómano asaltó la vivienda de dos personas de avanzada edad que resultaron lesionadas.

DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

Durante la investigación los agentes realizaron diversos dispositivos de vigilancia y seguimiento en los que constataron un continuo movimiento de consumidores que accedían al domicilio investigado. Como resultado de dichas actuaciones se levantaron varias actas de aprehensión de sustancias estupefacientes y propuestas de sanción por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Asimismo, la mujer detenida ahora ya había sido detenida el pasado mes de enero tras ser sorprendida al realizar una entrega de cocaína y heroína a un tercero.

Además, los investigadores comprobaron que los sospechosos adoptaban frecuentes medidas de contra vigilancia para tratar de detectar posibles seguimientos policiales, mediante maniobras bruscas de conducción, cambios repentinos de dirección, giros reiterados en rotondas o incluso infracciones graves de tráfico.

La operación culminó con la ejecución de un mandamiento judicial de entrada y registro en el domicilio investigado, actuación en la que participaron agentes especializados y el Grupo de Guías Caninos de Valladolid.

EFECTOS DECOMISADOS

Durante el registro fueron intervenidas dos bolsas con aproximadamente 120 gramos de cocaína (unos 60 gramos cada una), balanzas de precisión, dinero en efectivo, bolsas y gomas destinadas al empaquetado de dosis, así como otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

Con esta actuación la Policía Nacional ha desmantelado un "importante punto negro" de distribución de sustancias estupefacientes que generaba una notable alarma social y graves problemas de convivencia vecinal.

Una vez finalizadas las diligencias policiales la mujer fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública y su hijo quedó en libertad con obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido.