La despensa de la provincia toma la Plaza Mayor de la capital con la V Feria de Alimentos de Segovia

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y otros representantes en la V Feria de Alimentos de Segovia, en la capital. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La despensa de la provincia ha tomado este sábado, 27 de septiembre, la Plaza Mayor de la capital en la V Feria de Alimentos de Segovia, en la que han participado veinte productores de la marca.

El frío cálido de los primeros días de otoño ha dado la bienvenida a la feria que por primera vez se ha celebrado en la Plaza Mayor segoviana, con la colaboración del Ayuntamiento, encargado de facilitar tanto la cesión de casetas como los demás aspectos técnicos para la instalación y desarrollo del evento.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, acompañado por la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y la concejala de Turismo, Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar, ha recorrido los expositores.

"Hoy la provincia de Segovia demuestra, en la capital, que su despensa es infinita y diversa", ha asegurado De Vicente, para poner en valor que "aquí se puede encontrar la esencia" de la provincia de la mano de los productores que "no sólo elaboran alimentos", si no que "generan futuro para la provincia". "El hecho de que la Feria se celebre en la Plaza Mayor simboliza que los intereses de la ciudad laten al mismo ritmo que los de nuestros pueblos", ha apostillado.

Por su parte, Rodríguez ha destacado que "los productores son los verdaderos protagonistas" y ha incidido en que "gracias a su esfuerzo se puede presumir de una marca viva y sólida, que acerca a la ciudadanía la riqueza del medio rural".

Además, ha subrayado que "con este cambio de ubicación, que los propios socios llevaban tiempo demandando", se da "un paso más para que los visitantes y turistas descubran de primera mano el valor de lo auténtico y lo cercano".

Desde las 11.00 horas hasta las 20.00, los asistentes tienen la oportunidad de conocer y comprar productos en un variado circuito gastronómico que reúne quesos y embutidos, panes y dulces, frutas y verduras, vinos, cervezas artesanas, mieles, ahumados y productos innovadores como la espirulina o el cáñamo segoviano.

Así, la feria reúne una vez más a un público numeroso que se interesa por conocer de primera mano los productos de Espirulina Valsaín, Panadería Los Mellizos, Guadarrama Coffee Roasters, La Cruz de Hierro, Bodegas Maeste, Moncedillo, Alma de Pueblo, Cerveza 90 Varas, Ibéricos de Vegaseca, La Manitas de Sacramenia, Verduras y Hortalizas Ramos, Ahumados Artesanos Perser, Cáñamo Canniebas, El Rincón de la Gloria, Merche's Galletas, Patatas Tarsa, Charcutería Gourmet Henar García, Octavo Arte, La Dula de las Mesetas y Las Dos Antiguas.

PRÓXIMAS PARADAS DE LA CARAVANA DE ALIMENTOS DE SEGOVIA

La Caravana de Alimentos de Segovia 2025 ya ha visitado con éxito los municipios de Sangarcía, Caballar, Santo Tomé del Puerto, Martín Muñoz de las Posadas y Valtiendas.

Tras la cita de este sábado en la capital, el convoy de la institución provincial continuará su recorrido el 4 de octubre en Labajos (Feria del Garbanzo), el 5 de octubre en Abades (Feria de la Hojuela y el Florón), el 9 de noviembre en Navafría (Feria del Ganado) y culminará el 6 de diciembre en Prádena (Feria del Acebo).